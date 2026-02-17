Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile

El dólar como moneda refugio y la facilidad para su apertura son algunos de los factores que al interior del sistema bancario ven como explicación a la hora de analizar el alza que sigue sosteniendo la apertura de cuentas corrientes en moneda extranjera.

Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para diciembre del 2025 el número de cuentas corrientes en moneda extranjera de personas naturales superó por primera vez el millón - cifra alcanzada en junio-, terminando el año con un total de 1.062.597.

Esto significó que durante el ejercicio pasado se abrieron 144.371 cuentas, una cifra que muestra una desaceleración respecto de las 221.459 abiertas en 2024, las 289.900 de 2023 y las 253.589 de 2022. En 2021 solo se abrieron 82.752.

Desde el cierre de 2020, cuando las personas naturales sólo habían abierto 68.243 cuentas corrientes en moneda extranjera, el salto es de 1.457%.

El crecimiento de las cuentas en dólares de personas naturales se produce a pesar de que en 2025 el dólar perdió 9,41%, equivalente a perder $93,35.

La mayor parte de estas cuentas en dólares se encuentra en la Región Metropolitana, alcanzando un total de 831.419. La cifra equivale al 78,2% del total nacional.

Sólo en la Región Metropolitana, Scotiabank es la entidad con el mayor número de cuentas de personas naturales en dólares, totalizando 332.545. Por detrás se encuentra Santander con 268.918, Itaú con 111.478, Banco de Chile con 69.242, Bice con 32.371, BCI con 14.626 y Banco Internacional con 2.190.

Altas fuentes de la industria bancaria, explican que si bien disminuyó la aceleración de aperturas, el interés por parte de los ahorrantes se mantiene por este tipo de instrumentos por el simple hecho de que “el dólar es una moneda refugio. Si las personas tiene susto de la devaluación del peso, por cualquier circunstancia, le gustaría tener sus ahorros en dólares”.

“Tras octubre de 2019 y la pandemia, el tipo de cambio subió casi al doble y creo que eso la gente no lo olvida. Por otro lado, la digitalización facilita la apertura de cuentas corrientes en moneda extranjera”, dice la misma fuente.

Otro actor del sector financiero apunta que actualmente abrir un cuenta en dólares “es muy fácil, por lo que cuando un cliente abre su kit básico (cuenta en pesos, tarjeta, línea de crédito) casi que se suma directo esta cuenta. Pero cuidado, su uso (saldos y transacciones) son muy pocas, en otras palabras, no significa que estemos dejando el peso”.

Según datos de la CMF, para diciembre de 2025 el saldo promedio en pesos de las cuentas de personas naturales en dólares llegó a $956.607, por debajo de los $1.149.966 de 2024, equivalente a una baja de 16,81%.

De hecho, los saldos en estas cuentas han caído drásticamente. Al cierre del 2020 el dinero en estas cuentas en promedio llegó a $13.059.935, el cual se fue reduciendo exponencialmente en años posteriores: $9.652.063 en 2021, $3.479.273 en 2022, y $1.604.752 en 2023.

Desde el peak de saldos registrado en 2020 hasta el cierre de 2025, la caída equivale a 92,7%.

Fue tras el estallido social de octubre de 2019 cuando los saldos acumulados por las personas naturales en cuentas corrientes en dólares empezaron a subir más de lo habitual. De hecho, al cierre de 2018 el saldo promedio era de $9.373.648.

Pero el salto en los saldos no se replicó con el número de cuentas. En ese primer momento, quienes ya las tenían las usaron para aumentar sus posiciones en dólares y refugiarse en medio del delicado momento que vivía el país.

Tras la pandemia del Covid-19, junto a la incertidumbre en materia política producto de los intentos de cambios de la Constitución, el proceso de aperturas de cuentas en dólares se aceleró, siendo el 2022 y 2023 los años donde se registró el mayor incremento.

Cuentas de empresas

En paralelo a la apertura de cuentas corrientes en moneda extranjera por parte de personas naturales, se han incrementado estos instrumentos para personas jurídicas, es decir empresas.

Pero la subida en el número es mucho menor. Así, según la CMF, para el cierre de 2025 las cuentas en dólares de empresas y sociedades llegaron a las 309.975, es decir 48.453 más que las reportadas al cierre de 2024.

En 2024 se abrieron 66.207 cuentas corrientes en dólares y 74.277 en 2023. En 2022 sólo se abrieron 31.613.

Entre el cierre de 2020 y el último mes de 2025 se han abierto un total de 233.009 cuentas en dólares, equivalente al 75% del total de instrumentos de este tipo vigentes.