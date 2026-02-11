Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria para marzo

Los operadores financieros, antes de la reunión de política monetaria (RPM) de enero y del dato inflacionario del primer mes del año, esperaban que el Banco Central volviera a recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su encuentro de abril, pero ahora esperan que sea en marzo.

Según la última Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central, se espera que la tasa baje de 4,50% a 4,25% en la decisión de tasa de marzo. Un cambio frente a la mediana del sondeo anterior, donde el promedio de las perspectivas se ubicó en 4,50% para el tercer mes del año y bajaba recién a 4,25% en abril.

Mientras que el panorama para el futuro se mantiene igual entre la encuesta actual y la anterior. Las expectativas para la TPM durante el año y, por lo menos hasta 2027, se mantienen en 4,25%. En tanto, al igual que en el EOF pasado, la mediana para la TPM se ubica en 4,50% para 2028.

Sobre la inflación, el panorama no cambió. La mediana para la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero se mantiene en un 0,2%, pero con un rango más acotado. Ahora el piso es de 0,04% frente al 0,10% pasado y un techo de 0,26%, una baja frente al 0,30% anterior. P

Para el IPC mensual de marzo, la EOF no mostró cambios en la mediana (0,40%) y, al igual que en la medición pasada, se espera que, por lo menos en dos años más, la inflación esté en el rango meta del 3% del Banco Central.

Las respuestas de la EOF estuvieron en línea con la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que el Banco Central también publicó esta semana.

El dólar en Chile

Los representantes de los bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales también entregaron sus perspectivas para el tipo de cambio en Chile.

La última Encuesta de Operadores Financieros tuvo una mediana de $855 para el valor del dólar en Chile en los próximos siete días, donde la menor expectativa era de $850 y el techo fue de $860.

Mientras que, para los próximos 28 días, la mediana se ubicó en $850, con el decil más bajo de respuesta en $840 y el máximo en $870.