Óscar Hasbún por Hapag-Lloyd y conflicto en Medio Oriente: “Tenemos seis barcos atrapados en el estrecho de Ormuz”

El presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV), quien es además uno de los principales ejecutivos del Grupo Luksic, Óscar Hasbún, se refirió este jueves al conflicto en Medio Oriente y sus efectos.

Hasbún, que también es director de la empresa alemana Hapag-Lloyd, donde Vapores tiene un 30% de la propiedad, confidenció este jueves en un seminario organizado por Diario Financiero que “nosotros (Hapag-Lloyd) tenemos seis barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, arriba”.

Es más, “a uno de los barcos le cayó restos de un misil, se incendió la sala de máquinas, y se hicieron dos agujeros en el barco, por suerte no tenemos a nadie herido. Pero hay más de 300 barcos atrapados aquí”, agregó Hasbún en referencia al estrecho de Ormuz.

Justamente la semana pasada Reuters reportó que de acuerdo a información de Hapag-Lloyd, fragmentos de proyectil impactaron el buque portacontenedores “Source Blessing”, con bandera de Liberia.

Allí Hapag-Lloyd informó que el buque, que fue arrendado por un tiempo al grupo naviero danés Maersk, si bien no recibió un impacto directo, sí se incendió cerca del estrecho de Ormuz, pero todos los miembros de la tripulación están bien y lograron extinguir el incendio.

Hasbún profundizó este jueves sobre el conflicto en Medio Oriente. “La guerra es un tema muy complejo, porque aquí hay afectada una ruta de tráfico marítimo que es de altísima relevancia para la economía global, no por el tráfico de todos los bienes, sino que por uno en específico, que es el petróleo”, comentó.

En ese sentido, explicó que “el 23% del petróleo cruza el estrecho de Ormuz, y no puede salir por otro lado, no es trivial, porque todo ese petróleo llega ahí por tuberías. Nunca se había cerrado el estrecho de Ormuz. Está cerrado ahora por primera vez. Y quiero simplemente decir que, el que la guerra termine, no es un efecto inmediato que el estrecho de Ormuz se pueda transitar”.

Y lo ejemplificó así: “En el canal de Suez, hace dos años y medio atrás, los hutíes empezaron a través de unos drones a atacar barcos, no hubo una guerra, fueron un par de barcos atacados. Bueno, el canal de Suez dejó de ser una ruta de tráfico marítimo hasta el día de hoy, lleva dos años y medio básicamente cerrado. Habíamos empezado a circular de nuevo, y con la guerra en Irán se paró de nuevo”.

Entonces, preguntó: “¿Por qué? Porque hay que entender que los barcos que mueven la carga, los barcos que mueven el petróleo, no son barcos de guerra, las tripulaciones no son generales ni almirantes de guerra, son trabajadores que pertenecen a un sindicato, y la prioridad número uno de las compañías es la seguridad de sus personas".

A raíz de lo anterior, dijo que aquí puede “ocurrir perfectamente que el conflicto termina, y que el estrecho de Ormuz sigue inhabilitado de operar, o de operar normalmente. Y eso, puede tener una consecuencia en la duración del impacto que es muy preocupante”.

Lo anterior, “porque obviamente que el precio del petróleo es a la economía un precio demasiado relevante para todos los costos, y eso puede afectar sin duda la inflación, si afecta la inflación implica que los ajustes de tasa que podrían haber ocurrido no ocurren, entonces puede conllevar una desaceleración económica”.

En consecuencia, sostuvo que “es muy relevante generar todos los incentivos para que Irán, independiente del conflicto, abra y se pueda transitar seguramente por el estrecho de Ormuz. ¿Y cuáles son esos incentivos? El estrecho de Ormuz no puede estar cerrado solamente para los barcos que no mueven petróleo iraní, tiene que estar cerrado para todos. Ese es un incentivo: o se abre para todos, o se cierra para todos".

Adicionalmente, comentó: “Creo que la duración de la crisis va a decirnos después cuánto nos va a costar, pero esto no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, el drama humano es probablemente el mismo, pero la guerra de Ucrania con la guerra de Rusia son dos economías chicas, el impacto económico de esto es como parte del ambiente hoy día; esto no, esto estamos hablando aquí de escasez de un insumo fundamental de la economía, reviste otra gravedad”.