SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    El grupo Cúneo aumenta su participación en el holding de Falabella tras el fin del pacto controlador y de cara a la renovación de directorio de abril próximo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Paola Cúneo Queirolo. Andres Perez

    La familia Cúneo sigue aumentando su participación en el Grupo Falabella y esta vez fue el turno de Paola Cúneo Queirolo, directora en la sociedad desde 2014 e hija de Juan Cúneo Solari.

    Vía un hecho esencial a la Bolsa de Comercio de Santiago, se informó que Paola Cúneo, a través de Inversiones y Rentas Liguria SpA, compró 7.200.000 acciones de Falabella a un valor de $6.500 cada una. Así, la operación significó un desembolso de $46.800 millones. Al tipo de cambio de hoy, serían cerca de US$53 millones por el 0,29 % del total de las acciones de la sociedad.

    De esta forma, considerando las sociedades ligadas a la familia Cúneo (Inversiones Santa Victoria e Inversiones Cinque Terre), el grupo controla un poco más del 9% de la sociedad.

    La transacción se realizó este miércoles y fue informada esta jornada. La corredora a cargo de la operación fue JP Morgan Corredores de Bolsa, según se detalla en el hecho esencial.

    La operación se da en el contexto de que el 1 de julio pasado se terminó el pacto controlador en Falabella, donde participaban las siete familias mayoritarias y que hasta diciembre de 2024 controlaban en conjunto un 66,63% de la propiedad. Así, la firma hoy no tiene controlador y esto se definirá en abril de 2026, fecha en que deberá renovarse el directorio de nueve integrantes.

    En la jornada, la acción de Falabella caía 1,89% y llegaba a un valor de $6.377,00, en un día en que también lo hace la Bolsa de Santiago. El Ipsa-el principal índice bursátil de Chile- perdía un 0,28%.

    Los papeles de la firma destacaban esta jornada por ser la segunda acción más transada del día, con $26 mil millones, solo por debajo de los montos de SQM-B (-2,20%).

    Lee también:

    Más sobre:NegociosPaola CúneoFalabella

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Surfestival celebra 20 años con dos fechas imperdibles: La Serena y Pichilemu

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    Lo más leído

    1.
    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    2.
    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    3.
    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    4.
    Pese a reparos del CFA y Contraloría, alza salarial del sector público y norma de amarre avanzan sin cambios en Comisión de Hacienda

    Pese a reparos del CFA y Contraloría, alza salarial del sector público y norma de amarre avanzan sin cambios en Comisión de Hacienda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir
    Chile

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto
    Negocios

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026
    El Deportivo

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios
    Cultura y entretención

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel