Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

La familia Cúneo sigue aumentando su participación en el Grupo Falabella y esta vez fue el turno de Paola Cúneo Queirolo, directora en la sociedad desde 2014 e hija de Juan Cúneo Solari.

Vía un hecho esencial a la Bolsa de Comercio de Santiago, se informó que Paola Cúneo, a través de Inversiones y Rentas Liguria SpA, compró 7.200.000 acciones de Falabella a un valor de $6.500 cada una. Así, la operación significó un desembolso de $46.800 millones. Al tipo de cambio de hoy, serían cerca de US$53 millones por el 0,29 % del total de las acciones de la sociedad.

De esta forma, considerando las sociedades ligadas a la familia Cúneo (Inversiones Santa Victoria e Inversiones Cinque Terre), el grupo controla un poco más del 9% de la sociedad.

La transacción se realizó este miércoles y fue informada esta jornada. La corredora a cargo de la operación fue JP Morgan Corredores de Bolsa, según se detalla en el hecho esencial.

La operación se da en el contexto de que el 1 de julio pasado se terminó el pacto controlador en Falabella, donde participaban las siete familias mayoritarias y que hasta diciembre de 2024 controlaban en conjunto un 66,63% de la propiedad. Así, la firma hoy no tiene controlador y esto se definirá en abril de 2026, fecha en que deberá renovarse el directorio de nueve integrantes.

En la jornada, la acción de Falabella caía 1,89% y llegaba a un valor de $6.377,00, en un día en que también lo hace la Bolsa de Santiago. El Ipsa-el principal índice bursátil de Chile- perdía un 0,28%.

Los papeles de la firma destacaban esta jornada por ser la segunda acción más transada del día, con $26 mil millones, solo por debajo de los montos de SQM-B (-2,20%).