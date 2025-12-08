Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix

El viernes pasado se conoció que Netflix, la compañía creada en 1997, comprará Warner Bros. Discovery (WBD), incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

Pero no todo está dicho: este lunes Paramount lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil sobre Warner Bros por más de US$100 mil millones, dirigiendo su oferta directamente a los accionistas de la empresa, lo que podría desencadenar una batalla pública por la propiedad del conglomerado de medios.

Esta apuesta de Paramount llega a tres días de que Netflix logró un acuerdo por la compra de Warner Bros, en una transacción que la valorizó en US$82.700 millones, con un valor a pagar a sus accionistas de US$72.000 millones, en una combinación de efectivo y acciones.

La oferta de Paramount, sin embargo, sería superior. Según informó The Wall Street Journal, la empresa dirigida por David Ellison argumenta que su oferta de US$30 por acción en efectivo es un mejor acuerdo para los accionistas y tendría mayores posibilidades de superar las normas regulatorias.

Esto se compara con los US$27,75 por acción que ofertó Netflix. Es más, aseguraron que su propuesta entregaría a los accionistas US$18 mil millones en efectivo adicionales a los de Netflix.

En el abanico de franquicias, programas y películas que están en disputa, se encuentran The Big Bang Theory, Los Sopranos, Game of Thrones, El mago de OZ y el universo de superhéroes de DC.