Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

Este martes se desarrolló en las dependencias de Libertad y Desarrollo (LyD) la conferencia Resultados de la Casen 2024: evidencia y desafíos para la política social, presentada por Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social.

Tras la publicación de los resultados de la Encuesta Casen 2024, el pasado 8 de enero se han desprendido múltiples análisis que se han mantenido en la palestra. Entre estos, LyD expuso su preocupación por la disminución en el ingreso laboral en el decil de más vulnerable.

“Este fenómeno requiere un análisis más profundo para determinar si se debe a cambios en la composición de este grupo o a otros factores, como una menor participación laboral de adultos mayores que, al recibir la PGU, podrían sustituir parte de sus ingresos laborales por transferencias previsionales”, dice la publicación disponible en el sitio web de LyD.

Ante esto, durante la conferencia Poblete defendió la entrega de subsidios y transferencias del Estado, negando que sean estas las que generan el retiro de personas del mercado laboral.

Las razones para la disminución

Uno de los factores a considerar fue el envejecimiento en un 50,7% del decil 1, lo que se traduce en una edad promedio que aumentó de 29,8 años en 2006 a 44,9 en 2024, lo que se explica por una mayor presencia de personas en edad de jubilación.

“Casi el 60% de los hogares están constituidos por mayores de 65 años (...) y cerca de un tercio de los hogares están constituidos exclusivamente mayores de 65″, expuso Poblete.

El aumento de adultos mayores -y por lo tanto de jubilados- en este decil explicaría en parte el descenso de los ingresos por actividad laboral y el aumento del monto percibido por transferencias del Estado, donde predomina la PGU en nueve de los diez deciles.

“Si miramos los ingresos de 2007, con la Pensión Asistencial y la Pensión Básica Solidaria de Vejez, vemos que en este decil aumentó de 54 a 155 mil pesos mensuales (...) y vemos que en el resto de los subsidios prácticamente no cambia. O sea, no hay un incremento relevante en las otras transferencias o los otros subsidios en este decil” explicó Poblete.

Con estos datos, la subsecretaria descarta la tesis de que los subsidios del Estado estén reemplazando el mercado laboral, asegurando que “las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”.

“Lo que los datos muestran es una alta efectividad de la política social (la PGU), apuntalando a los lugares más pobres que están constituidos por personas mayores”, agregó.

Además, Poblete explica que los recursos entregados por el Estado no son suficientes para asegurar la subsistencia de las personas, rechazando la creencia de que una porción importante de beneficiados abandonan el mercado laboral para vivir de los subsidios.

“Nuestra transferencia humanitaria más masiva, que es el Subsidio Único Familiar, llega a alrededor de 2,5 de personas, son apenas 22 mil pesos mensuales por carga familiar. Otro ejemplo, aún más modesto, por su cifra y también por su alcance, el Bono del Control del Niño Sano son apenas $2 mil por cada niño menor de 16 años y la cobertura de ese subsidio apenas son unas 29 mil personas”, declaró.