Plan de reactivación aportaría entre 1 y 2,6 puntos al PIB 2021

Dentro del plan fiscal que se acordó entre Hacienda y los parlamentarios hay una serie de medidas que apunta a la reactivación de la economía. Si bien del total de los US$12 mil millones no se sabe aún con precisión cuánto se destinará a las medidas de salida de la crisis, desde el gobierno han dicho que será más del 50%. Con ese antecedente sobre la mesa, algunos economistas comenzaron a analizar cuánto aportarán al crecimiento del próximo año las medidas de reactivación. En ese sentido, los expertos esperan una incidencia de entre 1 y 2,6 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB, dependiendo de los énfasis que el plan tenga.

Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, ve un impacto de 1 pp en el PIB. Mientras, Carlos García, académico Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado, dijo que “el plan fiscal debiera aportar por lo menos un crecimiento aproximado de 2,6pp para el año 2021 en el PIB”. De acuerdo con el economista, “este porcentaje básicamente contabiliza los mayores gastos corrientes (1,8%) y la reducción de impuestos (0,45%) a las pymes para el próximo 2021, que contabiliza 2,3pp sobre el PIB, el cual debe ser ajustado al alza considerando un multiplicador del gasto de 1,1”. De esta manera, García espera un crecimiento del próximo año de entre 5% y 6%.

Alejandro Fernández, economista de Gemines, sostiene que “no está claro todavía cuánto se va a gastar en 2021 ni cuánto de eso será en inversión pública. Además, depende en qué estado se encuentra la pandemia. Es clave para definir cuánto se puede crecer”. No obstante, añade que “si el gasto público vuelve a crecer de manera importante, el ajuste en el déficit no es tan grande y la pandemia no complica mucho (no hay segundo brote), el crecimiento podría compensar buena parte de lo que se pierda este año, pero no completamente”. Fernández subraya que “la política fiscal debe seguir siendo expansiva, aunque menos que este año, es fundamental para permitir una recuperación en el empleo y el crecimiento, pero es poco probable que, a fines de 2021, se haya recuperado el nivel de actividad del tercer trimestre de 2019”.

Hernán Frigolett, académico de la Universidad de los Lagos, afirma que si del total de los US$12 mil millones, se destinan US$6 mil millones a inversión, el impacto en el crecimiento sería del orden de entre 1% y 1,5%, por ello, su proyección ahora apunta a un PIB de entre 4% y 5% para el próximo año.