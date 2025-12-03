VOTA INFORMADO por $1100
    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    El caso se remonta a 2020 y tiene relación con una causa de daño ambiental contra la Sociedad Inmobiliaria Altos del Yali Ltda.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Pablo Vásquez R.

    El Segundo Tribunal Ambiental ordenó el remate de propiedades de la Sociedad Inmobiliaria Altos del Yali Ltda, una empresa condenada por daño ambiental. La medida busca cubrir los costos del plan de reparación establecido en la sentencia del tribunal especializado.

    La sentencia fue un hito por ser “la primera vez en la historia de los tribunales ambientales” que se adopta una decisión de este tipo, según explicó el tribunal especializado.

    “El tribunal ha puesto especial foco en el cumplimiento de las sentencias que ordenan la reparación del daño ambiental, impulsando acciones decididas, concretas y efectivas para que las medidas decretadas se ejecuten plenamente”, resaltó tras el fallo.

    El caso se remonta a 2020, cuando el Segundo Tribunal Ambiental acogió la demanda por reparación de daño ambiental presentada por la Municipalidad de Santo Domingo en contra de la Sociedad Inmobiliaria Altos del Yali Ltda., condenando a la empresa a reparar el medioambiente dañado en el sector denominado Quebrada La Loma, de dicha comuna de la Región de Valparaíso.

    El daño fue calificado como significativo y afectó al sector Quebrada La Loma de la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso.

    Tras el fallo de 2020, el caso se judicializó en distintas etapas a lo largo de los años y en 2023, cuando se estimó que el monto a pagar era de 1.251 UF + IVA.  (cerca de 49.594.131 millones), se consignó que la inmobiliaria no consignó los fondos necesarios.

    Ante este contexto, en abril del año pasado, el Segundo Tribunal Ambiental decretó el embargo sobre diversos bienes de la inmobiliaria y luego se definieron los montos a rematar.

    Uno es un lote del “Terreno Agrícola Ganadero Forestal del ex fundo San Enrique de Bucalemu, de la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio”; el segundo es un lote del “predio rural denominado Fundo San Enrique de Bucalemu, de la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio”; y el tercero es una parcela “del plano de subdivisión del resto de la Ex Hacienda El Convento, ubicado en la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio”.

    El remate, ordenado por el Tribunal Ambiental, se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre de 2025 y se pondrán en subasta los tres predios de Inmobiliaria Altos del Yali.

    El plan de reparación consta de dos etapas; la primera es la elaboración de la propuesta del plan mismo, para ser presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente para su aprobación, y la segunda consiste en la ejecución y seguimiento de todas las acciones y obras contenidas en el plan. El remate busca cubrir la primera parte del plan de reparación, explicó el Segundo Tribunal Ambiental.

    Los interesados deberán presentar vale a la vista a la orden del tribunal por el equivalente al 10% del mínimo propuesto.

