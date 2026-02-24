SUSCRÍBETE
    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020

    Aunque se ha observado una disminución sostenida desde 2023, en 2025 se evidenció la caída más relevante. De acuerdo a la Subtel, esto fue influenciado por medidas como el aumento de plazos de permanencia posterior a la portabilidad, y la obligación de pagar saldos pendientes antes de hacer un cambio de compañía.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) publicó el último informe del 2025 de portabilidad numérica, mostrando que el total de portaciones alcanzó 3.223.752 entre enero y diciembre, sumando tanto móvil como fijo, su nivel más bajo desde 2020, cuando llegó a 3.170.890.

    Con la caída del 2025 en el número de portaciones se confirma una tendencia que viene profundizándose desde hace tres años. En 2023 cayó un 0,14% y el año siguiente, un 5,1%. En 2025, la contracción anual fue de 15% versus 2024.

    La disminución en la portabilidad fue impulsada tanto por el segmento móvil como el fijo. La portabilidad fija cayó un 21%, pasando de 147.921 portaciones en el 2024 a 117.113 en 2025. Esta no es una tendencia sostenida, puesto que el año anterior experimentó un crecimiento de 16%.

    El segmento móvil, por su parte, ha registrado caídas por dos años consecutivos: 5,8% en 2024, llegando a 3.635.614 portaciones; y 15% en 2025, alcanzando 3.106.639, su menor nivel desde 2020 de igual manera.

    De acuerdo a lo comentado por la Subtel, la profunda caída de la portabilidad, sobre todo móvil, se debe a la agenda de seguridad que ha impulsado la subsecretaría en los últimos años y que ha desincentivado las migraciones.

    Entre las medidas que destaca la Subtel está la aprobación en el Congreso en enero del 2025 del proyecto que crea el registro para número de prepago, que obliga a quienes compren un chip de estas características a identificarse. Esto, con el fin de “desincentivar las estafas y delitos digitales al contar con la identificación de quienes adquieren los números telefónicos en modalidad prepago“, dijo la subsecretaría anteriormente al respecto.

    Por otro lado, a partir de febrero del 2025, empezó a regir un cambio normativo en la Ley de Portabilidad Numérica, que aumentó los tiempos de permanencia en una compañía después de la portabilidad, pasando de 60 a 120 días, lo que buscaba evitar que los consumidores acumulen deudas en varias empresas.

    A raíz de esto mismo, la ley a partir de 2025 estableció que será obligatorio pagar los saldos pendientes con una compañía telefónica antes de ejercer portabilidad hacia otra.

    Dentro de esa agenda de seguridad impulsada por la Subtel, también está incluida la norma que instruyó que las llamadas comerciales y masivas deberán llevar el prefijo 600 si son solicitadas, y 809 si no son deseadas. Desde la subsecretaría apuntan a que esto no ha tenido un efecto relevante en la portabilidad.

    El ganador de portabilidad móvil

    En el 2025 fue Claro la firma que logró los mejores resultados en portabilidad neta, sumando 115.730 números portados en prepago, y 360.661 en pospago. Por su parte, VTR, parte del mismo grupo, no tuvo tan buenos números, al ganar 1.063 prepago y perder 106.562 en el pospago.

    Entel y Wom tuvieron números mixtos. La primera perdió 187.423 números en prepago, pero ganó 221.127 en pospago. Wom evidenció una tendencia contraria, ganar en prepago 77.433 clientes, pero perdiendo 78.213 en pospago.

    Finalmente, Movistar, que ahora está en manos de Millicom, perdió en ambos segmentos: 28.576 en prepago y 164.669 en pospago.

