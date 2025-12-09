VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Portuguesa REN destaca aporte de Chile a resultados trimestrales

    El CEO sostuvo que proyectos de la firma en el país “progresan bien”, resaltando la última compra de MLP Transmisión, que calificó como “una pequeña adquisición de activos de transmisión que aumenta nuestra masa crítica en la operación de Transemel”.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega

    Buenos resultados para la apuesta chilena de la portuguesa REN (Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A). La principal empresa de transmisión de electricidad y gas natural en Portugal, sostuvo en su última conferencia con inversionistas que el aporte de sus negocios en el país ha ido creciendo y que se espera que“ sea un poco mejor” en los próximos trimestres, impulsado por las últimas compras de activos.

    “En relación con Chile, nuestra contribución al Ebitda está creciendo algo por debajo del 30% en este tercer trimestre de 2025, y esperamos que el año completo sea un poco mejor debido a la consolidación de los activos adquiridos este año. Estas adquisiciones en Chile se están integrando sin problemas y contribuyen positivamente a nuestros resultados operativos”, sostuvo Gonçalo Morais (CFO), aunque fue el CEO, Rodrigo Costa, quien en distintos momentos del encuentro se refirió a la inversión en Chile, expresando que el país representa un “mercado significativo para el grupo”, con un crecimiento sólido y una consolidación exitosa de los activos adquiridos en 2025.

    En la cita con los inversionistas también estuvo el CFO, Gonçalo Morais Soares y João Conceição (Director de Operaciones).

    “Progresando bien”

    “Nuestros resultados del trimestre no trajeron sorpresas, y estamos muy, muy ocupados en todos los frentes: en la construcción de infraestructura, en nuevos desarrollos en la fase de licencias, y más por venir a medida que surgen noticias sobre nuevos proyectos industriales y de centros de datos... Nuestros proyectos en Chile están progresando bien. Acabamos de anunciar una pequeña adquisición de activos de transmisión que aumentará nuestra masa crítica en la operación de Transemel. En los frentes de impuestos especiales, las ventas de gas natural terminarán pronto, y lo mismo aplica para los nuevos proyectos de electricidad. Ambas son muy buenas noticias.”; sostuvo el CEO Rodrigo Costa en los comentarios de apertura.

    A fines de septiembre la portuguesa compró en US$ 67 millones la línea eléctrica MLP Transmisión, una filial de Antofagasta Minerals, desarrollada para dar soporte a las operaciones mineras de Los Pelambres. Con ello, la firma lusa incorporó 144 kilómetros de cableado en la zona centro-norte llevando a Transemel a alcanzar una infraestructura eléctrica de 423 km de líneas de transmisión y 5 subestaciones en el país. La adquisición se financió íntegramente mediante financiamiento externo,

    Fundada en 1997 y privatizada en 2012, REN es el operador exclusivo de la red eléctrica de alto voltaje en Portugal. Gestionando 9.000 kilómetros de líneas y el 90% del sistema nacional de gas natural. Entre sus accionistas principales figuran la china State Grid, Oman Oil y Red Eléctrica de España. Chile es su primer destino internacional, donde arribó en 2017 tras la compra del 42,5% de la chilena Electrogas a Enel en US$ 180 millones. Esta inversión le dio acceso a un activo crítico: el gasoducto que conecta el terminal de GNL de Quintero con el sistema de la Región Metropolitana y Valparaíso.

    En 2019, REN adquirió el 100% de la Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel, por US$ 167 millones y en abril de este año, la compañía concretó la compra a CMPC de Transmisora de Energía Nacimiento S.A. (Tensa) en US$ 71,4 millones. “Chile es una unidad pequeña que está creciendo bien, pero está creciendo de la manera disciplinada que queremos hacerlo, principalmente en electricidad”, enfatizó Costa en el conference call.

    REN reportó un desempeño financiero robusto para los primeros nueve meses de 2025. El EBITDA alcanzó los 383,6 millones de euros (unos US$ 405 millones) y una utilidad neta 103,9 millones de euros (unos US$ 110 millones), lo que representa un aumento del 23,4% interanual.

    Más sobre:EmpresasEnergíaREN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Documento de Horizontal y Espacio Público entrega 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Servicios

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil
    Chile

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil

    Detienen a conductor de bus que se fugó tras volcar en la Ruta 68: 25 personas resultaron lesionadas

    Ricardo Blanco cierra su mandato de presidente de la Suprema marcado por crisis de confianza en el Poder Judicial

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street
    Negocios

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos
    Tendencias

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”
    El Deportivo

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”

    PF de Arturo Vidal se lanza contra Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

    “El tumor sigue creciendo”: el preocupante diagnóstico que retiró a Caruso Lombardi del fútbol

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA
    Mundo

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Milei cumple dos años en el poder con mejora en su imagen y ambiciosa agenda legislativa

    Japón levanta el aviso de tsunami tras terremoto de 7,5 que dejó 30 heridos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile