Portuguesa REN destaca aporte de Chile a resultados trimestrales

Buenos resultados para la apuesta chilena de la portuguesa REN (Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A). La principal empresa de transmisión de electricidad y gas natural en Portugal, sostuvo en su última conferencia con inversionistas que el aporte de sus negocios en el país ha ido creciendo y que se espera que“ sea un poco mejor” en los próximos trimestres, impulsado por las últimas compras de activos.

“En relación con Chile, nuestra contribución al Ebitda está creciendo algo por debajo del 30% en este tercer trimestre de 2025, y esperamos que el año completo sea un poco mejor debido a la consolidación de los activos adquiridos este año. Estas adquisiciones en Chile se están integrando sin problemas y contribuyen positivamente a nuestros resultados operativos”, sostuvo Gonçalo Morais (CFO), aunque fue el CEO, Rodrigo Costa, quien en distintos momentos del encuentro se refirió a la inversión en Chile, expresando que el país representa un “mercado significativo para el grupo”, con un crecimiento sólido y una consolidación exitosa de los activos adquiridos en 2025.

En la cita con los inversionistas también estuvo el CFO, Gonçalo Morais Soares y João Conceição (Director de Operaciones).

“Progresando bien”

“Nuestros resultados del trimestre no trajeron sorpresas, y estamos muy, muy ocupados en todos los frentes: en la construcción de infraestructura, en nuevos desarrollos en la fase de licencias, y más por venir a medida que surgen noticias sobre nuevos proyectos industriales y de centros de datos... Nuestros proyectos en Chile están progresando bien. Acabamos de anunciar una pequeña adquisición de activos de transmisión que aumentará nuestra masa crítica en la operación de Transemel. En los frentes de impuestos especiales, las ventas de gas natural terminarán pronto, y lo mismo aplica para los nuevos proyectos de electricidad. Ambas son muy buenas noticias.”; sostuvo el CEO Rodrigo Costa en los comentarios de apertura.

A fines de septiembre la portuguesa compró en US$ 67 millones la línea eléctrica MLP Transmisión, una filial de Antofagasta Minerals, desarrollada para dar soporte a las operaciones mineras de Los Pelambres. Con ello, la firma lusa incorporó 144 kilómetros de cableado en la zona centro-norte llevando a Transemel a alcanzar una infraestructura eléctrica de 423 km de líneas de transmisión y 5 subestaciones en el país. La adquisición se financió íntegramente mediante financiamiento externo,

Fundada en 1997 y privatizada en 2012, REN es el operador exclusivo de la red eléctrica de alto voltaje en Portugal. Gestionando 9.000 kilómetros de líneas y el 90% del sistema nacional de gas natural. Entre sus accionistas principales figuran la china State Grid, Oman Oil y Red Eléctrica de España. Chile es su primer destino internacional, donde arribó en 2017 tras la compra del 42,5% de la chilena Electrogas a Enel en US$ 180 millones. Esta inversión le dio acceso a un activo crítico: el gasoducto que conecta el terminal de GNL de Quintero con el sistema de la Región Metropolitana y Valparaíso.

En 2019, REN adquirió el 100% de la Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel, por US$ 167 millones y en abril de este año, la compañía concretó la compra a CMPC de Transmisora de Energía Nacimiento S.A. (Tensa) en US$ 71,4 millones. “Chile es una unidad pequeña que está creciendo bien, pero está creciendo de la manera disciplinada que queremos hacerlo, principalmente en electricidad”, enfatizó Costa en el conference call.

REN reportó un desempeño financiero robusto para los primeros nueve meses de 2025. El EBITDA alcanzó los 383,6 millones de euros (unos US$ 405 millones) y una utilidad neta 103,9 millones de euros (unos US$ 110 millones), lo que representa un aumento del 23,4% interanual.