Precio de las bencinas subirá a partir de este jueves: alza será de $13 por litro

Este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció una nueva alza en el precio de los combustibles, la que se hará efectiva a partir de este jueves 21 de julio.

Así, la firma estatal informó que tanto la gasolina de 93 octanos como la de 97 sufrirán un incremento de $13 por litro. A su vez, el diesel también subirá en ese mismo valor. Diferente será la situación del el gas licuado de uso vehicular (GLP), para el cual la empresa estatal calculó una caída de $13 pesos por litro.

Esta variación en los precios se da considerando la regla de Precio Paridad de Importación y el Mecanismo de Estabilización de Combustibles (MEPCO). Aquello se suma al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Cabe recordar que, considerando el continuo incremento que han sufrido los precios de los combustibles, el Ejecutivo ha modificado el monto límite de operación del Mepco en tres ocasiones. En enero aumentó a US$ 750 millones, en marzo subió a US$ 1.500 millones y, por último, en mayo se aprobó la ampliación del techo del mecanismo de US$ 1.500 millones a US$ 3.000 millones.

Además, según el INE, en junio las gasolinas aumentaron un 4% su valor, acumulando una apreciación de 16,7% en el año y de 30,3% en 12 meses. Por su parte, el precio del diésel se elevó 4,1% en junio, acumulando un avance de 23,2% en el año y de 51,1% en 12 meses.