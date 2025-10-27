SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Los principales mercados del mundo se vieron influenciados por el acuerdo entre China y Estados Unidos para una suspensión temporal de aranceles. El tecnológico Nasdaq saltó casi 2%.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena

Los principales mercados globales del mundo cerraron con fuertes alzas luego de que se conociera un principio de acuerdo entre EEUU y China, empujando al precio de cobre. Además, el ánimo internacional tuvo un impacto sobre el Ipsa, el cual vivió un impulso adicional de la mano de la euforia de los activos argentinos.

El principal selectivo accionario del país cerró este lunes con un alza de 0,25% que lo dejó en 9.207,63 puntos, su mayor nivel desde el pasado 5 de septiembre cuando alcanzó el récord histórico de 9.210,68 puntos. Pero durante la jornada el índice miró de cerca los 9.300 puntos en busca de un nuevo máximo.

Con este resultado, el principal indicador de la plaza local acumula un alza de 3% en octubre y casi 38% en lo que va de 2025.

El alza se enmarca en otro positivo escenario para los mercados globales. Al cierre de esta edición, las acciones mundiales agrupadas en el índice MSCI World subían 1,11% mientras que el MSCI ACWI escalaba 1,13%.

Todo esto tiene como telón de fondo el acuerdo entre China y Estados Unidos para una suspensión temporal de aranceles.

Washington y Beijing alcanzaron un acuerdo preliminar que permitirá a China postergar por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y reactivar la compra de soja estadounidense, evitando, por ahora, el aumento del 100 % en los aranceles que había anunciado Donald Trump.

El pacto se logró tras negociaciones bilaterales desarrolladas en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre de la ASEAN, y sirve como preparación para el encuentro previsto entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la medida este lunes y destacó que Beijing aceptó “retrasarlas un año mientras las reexamina”, además de retomar “compras agrícolas sustanciales”, una de las exigencias de Washington.

En ese contexto, las acciones estadounidenses mostraron alzas cercanas al 2%. El tecnológico Nasdaq saltó un impresionante 1,86% en la jornada, mientras que el índice S&P500 y el industrial Dow Jones subieron 1,22% y 0,71%, respectivamente.

Jorge Tolosa Vector operador de renta variable de Vector Capital, señala que detrás del alza del Ipsa hay varios factores, como el efecto de la victoria del partido del presidente Javier Milei en Argentina - que con anterioridad había lastrado a los papeles de Andina, CCU y Cencosud-, a lo que se suma el eventual acuerdo entre EEUU y China, el cual “evitaría un arancel del 100%, lo que se refleja en la caída del precio del oro y la plata con los cuales los inversionistas se cubren del riesgo. Ello ha impulsado la bolsa de EEUU y el tipo de cambio en Chile”.

Cobre en récord

El mayor optimismo global y el preacuerdo entre EEUU y China no sólo dio un impulso a los mercados globales, sino que también al precio del cobre.

El metal rojo, la mayor exportación del país, cerró con un aumento de 1,67% a US$4,983 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando así un nuevo máximo histórico en términos nominales.

En las tres últimas jornadas suma un incremento de 3,7%, en lo que va del octubre avanza 6,67% y en 2025 acumula un alza de 26,2%.

En tanto en el mercado de futuros Comex de Estados Unidos el metal también se acercaba a sus niveles récord y subía 1,5% a US$5,17 la libra, su valor más alto desde 30 de julio 2025 cuando cerró en US$5,57 la libra. El máximo histórico se registró el 23 de julio 2025 (US$5,79 la libra).

Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, señala que la subida del metal rojo se produce en medio de un contexto global que combina expectativas más positivas sobre el comercio internacional con crecientes disrupciones en el suministro.

“El renovado optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, tras los avances en las negociaciones previos al encuentro entre los presidentes Trump y Xi, ha sido clave para mejorar el ánimo de los mercados”, sostuvo.

“El metal sigue respaldado por la expectativa de un posible acercamiento comercial entre Estados Unidos y China, antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping prevista para el jueves en Corea del Sur”, señaló Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Junto con ello, destacó que “los problemas de oferta continúan afectando al mercado, tras el recorte de proyecciones de Freeport-McMoRan por un accidente en su mina Grasberg (Indonesia) y las interrupciones en El Teniente (Codelco), junto con otros yacimientos en República Dominicana y el Congo”.

“A esto se suma un entorno monetario más favorable, con el mercado apostando a que la Reserva Federal recortará las tasas esta misma semana, debilitando al dólar y volviendo aún más atractivos los commodities. En el mediano plazo, el cobre podría alcanzar los US$ 5,31 la libra”, agrega Santos.

El alza del metal rojo también presionó a la baja el precio del dólar, que terminó las operaciones con un descenso de $0,70 a $941,75 según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

La divisa recortó su caída inicial en lo que fue atribuido por operadores a tomas de utilidades luego que este lunes se completaran 4 sesiones consecutivas de caídas.

En la sesión el tipo de cambio en Chile osciló entre un mínimo de $935,50 y un máximo de $942,50.

Más sobre:MercadosIpsaArgentinaEEUUChinaCobreDólarAccionesGuerra ComercialAranceles

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Empresas chilenas expuestas a Argentina se disparan en bolsa tras triunfo de Milei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael
Chile

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Portazo de la Suprema a Sabaj: exministra fracasa en su intento por revertir su remoción del Poder Judicial

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba
Negocios

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache
El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur
Mundo

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal