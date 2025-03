Presidente Boric llama a pensar proyectos a largo plazo: “acá nadie va a venir con una motosierra a cortar ministerios”

Un llamado a cuidar las instituciones y a mirar las política públicas a largo plazo hizo este viernes por la tarde el presidente de la república, Gabriel Boric, quien expuso en la reunión anual del BID que se está llevando a cabo en Santiago.

En su intervención, señaló que “en Chile los gobiernos duran cuatro años sin reelección. Es muy poco, creo yo, pero así está hace tiempo (...) los grandes proyectos toman más de un periodo presidencial. Y hoy día en tiempos en donde hay tanta alternancia, en donde resulta tremendamente desafiante tener continuidad, creo que es muy importante que seamos todos capaces de pensar en proyectos de largo plazo y en cuidar a nuestras instituciones”.

En esa línea, el mandatario señaló que “acá nadie va a venir con una motosierra a cortar ministerios para tratar de imponer su impronta, sino que entendemos que Chile tiene proyectos de largo aliento. Hemos desarrollado estrategias y generado incentivos para avanzar juntos, Estado y privados, y favorecer la inversión en estas áreas”.

La semana pasada, a candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, propuso una disminución de ministerios y un enfoque en la seguridad ciudadana, además de un cambio radical para evitar el estancamiento económico y político.

“Cuando señalé que había que cortar US$ 6.000 millones del gasto público, todo el mundo me dijo que no se podía. ‘No, no se puede. Hay que entrar con bisturí’, dijo.

Además, el presidente de la República, señaló en su exposición que la reunión del organismo se “da en un momento clave para el mundo y para nuestro país, en donde el multilateralismo está siendo cuestionado, en donde la colaboración entre países está siendo amenazada. Y acá quiero decir desde nuestro país mediano, que es Chile, pero un país orgulloso, un país inserto en el mundo, que nadie, ningún país, por poderoso que sea, va a poder enfrentar los múltiples desafíos que tiene la humanidad hoy día de manera aislada. Nos necesitamos los unos a los otros, nadie se va a salvar solo”.

Boric, junto con ello, apuntó a “ciertas polémicas que hemos tenido con algunos gobiernos de la región”, a propósito de las cuales “le he tratado de transmitir a mis pares que los gobiernos pasan, los pueblos y las instituciones quedan. Por lo tanto, es nuestro deber, como gobernantes pasajeros, cuidar a nuestros pueblos y a nuestras instituciones, que está ahí justamente la clave del éxito, del desarrollo de los países”.

A fines del año pasado, el presidente había respondido a críticas del ministro de Economía Argentino, Lusi Caputo, quien había apuntado que el país estaba siendo dirigido “prácticamente por un comunista que los está por hundir”. Ante eso, Boric sostuvo que “los presidentes pasan, los pueblos quedan”.

Con todo, en su intervención además se refirió al contexto global y la guerra comercial iniciada por el gobierno de Donad Trump.

“El aislacionismo, el cortar puentes, el alzar muros, el imponer aranceles de manera unilateral, no nos va a traer soluciones”, indicó.