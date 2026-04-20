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    Estreno GAM: obra evidencia el poder del lenguaje en la era digital

    “Propaganda” indaga en los discursos extremistas, la guerra, las redes sociales para dejar al descubierto cómo las palabras fomentan hoy el miedo a la diferencia. La coproducción GAM y Theater Heidelberg de Alemania, es dirigida por Ana Luz Ormazábal y se estrena el próximo 17 de abril.

    Por 
    Equipo de Culto

    Propaganda es una comedia de humor negro que logra abordar uno de los grandes problemas del mundo hiperconectado que habitamos: ¿qué es real y en quién podemos confiar?

    La pieza logra profundizar en esta temática contingente cuestionando varios frentes, como el significado de las palabras según quién las use, el algoritmo de las redes sociales que crea una realidad sesgada y lo seductor que resultan los discursos extremistas.

    La creación GAM-Theater Heidelberg (Alemania), escrita por Juan Pablo Troncoso y Björn Deigner, tuvo su debut internacional en octubre pasado en el país germano y considera un elenco de cinco actores chilenos y alemanes.

    En escena, un collage de situaciones se suceden en cuatro idiomas: dos influencers alemanes disparan mensajes odiosos y seductores a miles de personas en todo el mundo; una líder del movimiento identitario alemán enciende a sus seguidoras en Chile y busca esparcir sus ideas; cae una bomba y estalla una nueva guerra; inmigrantes europeos arriban a un NeoChile y una guardia fronteriza se debate si permitirles el paso o no.

    “La obra se presenta como una estructura fragmentada, donde distintas narrativas aparecen, se interrumpen y se superponen hasta desembocar en un contexto que podría parecer inesperado: la guerra. Pero esa irrupción no es una exageración ni un artificio dramático, sino una cercanía que hoy atraviesa nuestras conversaciones, miedos y nuestras pantallas”, adelanta su directora, Ana Luz Ormazábal (“María Isabel”, “Este teatro no está vacío”, entre otros).

    Según cuenta la artista, el montaje parte de una investigación teatral que derivó en cómo se construye y circula la propaganda hoy, tanto en Chile como en Alemania. El resultado: un relato donde sus personajes son seres radicalizados, aislados de la realidad y fuertemente influenciados por las redes sociales.

    “Se cruzan historias de personas que podríamos ser nosotros mismos, personajes que en algún momento creyeron en ciertos mensajes propagandísticos que circulan cotidianamente por internet y que instalan miedo, promesas, odio o esperanza”, explica Ormazábal.

    “En algunos grupos y sectores, el uso de palabras, eslóganes y la disputa por el lenguaje aparece como un componente fundamental y problemático en la supuesta llamada batalla cultural. La obra no solo se construye a partir de cuerpos, puesta en escena, dispositivos audiovisuales, lumínicos, etc., sino que también hace una apuesta y una defensa por entrar la disputa por las palabras”, ahonda Juan Pablo Troncoso, uno de sus autores.

    Propaganda es una propuesta escénica que incorpora subtítulos, ya que en ella conviven cuatro idiomas: español, alemán, inglés y francés. Se presenta, además, como un proyecto teatral, en colaboración con Goethe Institut, donde la visualidad y la música en vivo tienen un gran protagonismo, con cantos, escenas polifónicas y cuerpos intentando habitar lenguas que no les pertenecen.

    Se trata de una invitación a reflexionar críticamente sobre la información, la desinformación y las relaciones de poder, mostrando cómo estas dinámicas se repiten a lo largo del tiempo, tensionando dos culturas y sistemas distintos cuando estos se encuentran.

    “Me interesa mirar el rol del algoritmo y ese modo en que terminamos hablándonos sólo entre quienes pensamos igual, sin fricción, sin disputa real. Más allá de las etiquetas ideológicas de derechas o izquierdas, la obra mira de frente la contradicción humana: esa zona oscura, autoritaria, que todos llevamos dentro. No para celebrarla, sino para preguntarnos qué hacemos con ella”, concluye Ormazábal.

    17 Abr al 2 May

    Ju a Sá (+ Mi 29)— 19.30 h. Do— 18.30 h

    Entradas en gam.cl

    Más sobre:ArteTeatroGAMArte Culto

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