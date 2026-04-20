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    Política

    PPD convoca a encuentro extraordinario para analizar rumbo del partido y postura frente a megarreforma de Kast

    La cita se desarrollará este miércoles 22 de abril, a partir de las 18.30 h. En la instancia estará la directiva, parlamentarios y dirigentes históricos de la colectividad, entre ellos, Francisco Vidal, Guido Girardi y Carolina Tohá, quienes participarán en un panel sobre contingencia.

    Paula CatenaPor 
    Paula Catena

    Una jornada de reflexión estratégica. Así califican en el PPD el encuentro que están organizando para este miércoles 22 de abril, a partir de las 18.30 h.

    A la cita -que se desarrollará en la sede de la colectividad, ubicada en la comuna de Santiago- asistirá la directiva, parlamentarios y dirigentes históricos del partido, entre ellos, el exsenador Guido Girardi, Francisco Vidal y la exabanderada Carolina Tohá. Ellos tres, de hecho, encabezarán un panel de conversación para analizar la contingencia.

    Esto, de cara al ingreso de la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast, la que enviará esta semana al Congreso Nacional.

    En La Moneda, de hecho, apuestan a que el PPD sea uno de los partidos que se desacople del resto de la izquierda y que así algunos de sus legisladores aprueben su iniciativa en el Congreso.

    Por lo mismo, el cómo actuarán en la colectividad será uno de los temas que surjan durante el debate, ya que si bien varios creen que deben tener una postura de oposición constructiva -para diferenciarse del PC y el Frente Amplio-, otros señalan que este proyecto también es un test para la unidad de la izquierda.

    Sobre la reunión, el secretario general del partido, José Toro, indicó a este medio que “como PPD definimos hace tiempo atrás que seríamos una oposición constructiva. De ahí que la lógica no es oponerse a esta reforma tributaria del gobierno sin más, sino debatir al interior del partido sobre los distintos puntos y cómo se deben abordar”.

    Y añadió: “Por ejemplo, nosotros defendemos la idea de que no se puede hacer una rebaja de impuestos de primera categoría sin compensación, tal como lo dice el FMI y tal como lo planteó (Mario) Marcel en su momento. Como PPD apuntamos a una visión que aporte al Chile del presente y del futuro, y para ello es fundamental tener discusiones programáticas”.

    La cita, además, se dará ad portas de las elecciones internas del partido, que están fijadas para el próximo 31 de mayo. Ahí la carta que corre con ventaja es la del diputado Raúl Soto. Sin embargo, podrían surgir otras opciones.

    Aunque los comicios internos no son el objetivo del encuentro, algunos dirigentes transmiten que sí saldrá dentro de las materias que plantearán algunos.

    “El PPD se encuentra próximo a una etapa de renovación de directiva. Por lo mismo, debe comenzar a delinear sus objetivos estratégicos frente a un gobierno que no está valorando la disposición de diálogo de la oposición”, sostuvo el presidente del partido, Jaime Quintana.

    Por lo mismo, en la tienda agregan que estarán atentos a las señales que entregue Soto al respecto.

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