Ventas de vehículos de cero y baja emisiones se disparan en marzo y Anac apunta a efecto por alza de los combustibles

El mercado de vehículos livianos y medianos de cero/bajas creció en todas sus divisiones con un total de 5.893 unidades inscritas y una expansión de 148% durante marzo. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), la cifra se explicó por “el fuerte incremento de más de 30% que han experimentado las bencinas y el diésel en las últimas semanas”.

El reporte del mes de marzo lo marcó la alza de combustibles histórica. Chile. La subida de las bencinas se dio luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast neutralizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), una medida que se justificó por la situación fiscal de Chile y la abrupta salida del precio del petróleo por motivo de la guerra en Irán, que afecta al estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del crudo en el mundo.

Además, luego de cuatro semanas, el Mepco volvió a activarse y los combustibles volvieron a subir la semana pasada, pero en menor medida que la de fin de marzo.

Por grupo, destacó el grupo de vehículos electrificados no enchufables, que registraron 4.119 unidades, lo que representa una subida de 122,5% en doce meses. Dentro de este grupo están los microhíbridos con 2.307 (+97,9% en doce meses) y el híbrido convencional con 1.812 unidades (+164,5%).

Luego están los vehículos electrificados enchufables, que en marzo se vendieron 1.774 unidades (+237,9% en doce meses). En este tipo están los eléctricos, que vendieron 1.008 unidades (+168,8% en doce meses), y los híbridos enchufables con 766 unidades vendidas (410,7%).

En el acumulado del año, los vehículos electrificados, enchufables y no enchufables, sumaron 11.910 unidades comercializadas, con un crecimiento de 94,1% en comparación con igual período de 2025, “reflejando un cambio de comportamiento relevante por parte de los consumidores, frente al mayor costo de uso de los automóviles a combustión”.

“De hecho, las cotizaciones por vehículos de nuevas energías se han incrementado en más de 300% desde el 25 de marzo por su equilibrio entre eficiencia, autonomía y practicidad”, sostuvo la Anac.

En tanto, los vehículos electrificados no enchufables, que incluyen híbridos y microhíbridos, los cuales totalizaron 8.498 unidades y registraron un aumento acumulado de 83,3% en lo que va del año.

En el detalle, los microhíbridos alcanzaron las 4.833 unidades, con un alza de 74,1%, mientras los híbridos convencionales sumaron 3.665 unidades y mostraron un crecimiento de 97,1%, “consolidándose por ahora como la puerta de entrada más masiva a las nuevas tecnologías de propulsión”.

A su vez, los vehículos electrificados enchufables (BEV, PHEV y PEREV) llegaron a 3.412 unidades, con un crecimiento acumulado de 127,2% y en marzo específicamente un crecimiento de 237,9%,

En este último grupo tecnológico, los vehículos 100% eléctricos (BEV) sumaron 1.802 unidades acumuladas, con un crecimiento de 61,3%; de las cuales son 1.008 unidades vendidas solo en marzo (+168,8%). Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV y P-EREV) alcanzaron las 1.610 unidades en el año, con un aumento acumulado de 318,2%, y 766 de ellas fueron inscritas en marzo (+148%).

No obstante, la Anac matizó las cifras en el contexto del mercado global de vehículos. “Pese a los avances, la participación de mercado de las nuevas energías continúa siendo muy baja si se le compara con la de los vehículos a combustión”, dijo.

A marzo de 2026, los modelos de cero y bajas emisiones representaron el 15,9% del mercado total de livianos y medianos, con un 11,3% correspondiente a vehículos electrificados no enchufables y un 4,6% a electrificados enchufables, mientras que los automóviles y SUV a combustión tradicional conservan el 84,1% de las ventas, explicaron en Anac.

En tanto, durante marzo, la venta de vehículos tradicional también registró avances. Se comercializaron 27.358 unidades nuevas, lo que significó un crecimiento de 14% respecto de igual mes de 2025.

“La preocupación ciudadana por el alza en los precios de las bencinas y el diésel ha impulsado el interés por subirse a vehículos de tecnologías más eficientes”, dijo la Anac en su momento.

Agenda para impulsar el sector

Ante este contexto, la Anac planteó una serie de medidas para aprovechar el interés de las personas por vehículos de cero y baja emisiones tras el alza de los combustibles.

En concreto Anac dice reponer el programa de “permiso de circulación costo $0” para vehículos eléctricos e híbridos, que actualmente pagan un 25% y subirían a 50% el próximo año, devolviendo el beneficio completo para las unidades vendidas en los 3 últimos años, o desde el 1 de enero de 2023; eliminar el arancel de importación de 6% que hoy afecta a los vehículos eléctricos e híbridos frente al 0% que rige para los de combustión; derogar el impuesto al lujo para vehículos híbridos, eléctricos y enchufables que están pagando un 2% adicional todos los años; eliminar o reducir el IVA para estas tecnologías, incentivos a la creación de redes de carga en el país, sea en domicilios particulares, en estaciones de servicio o lugares de acceso público; facilitación de los permisos para instalar cargadores de autos eléctricos en viviendas, revisando en lo pertinente la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria y sus reglamentos.