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    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    El diputado recalca que todavía queda un gran trabajo en la Comisión para no seguir gatillando el aumento del costo de la vida.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El diputado Cristián Tapia (Ind-PPD), presidente de la Comisión de Minería y Energía, valoró el acogimiento de Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la petición de retrasar por cuatro meses el alza de las cuentas de la luz.

    Esto, en torno a la obligación por normativa vigente de ajustar las diferencias entre lo que fue efectivamente facturado y lo que se debía cobrar según las fórmulas tarifarias correspondientes al periodo 2020-2024, a contar de abril.

    Este plazo fue postergado tras el anuncio de la SEC el pasado viernes, donde instruyeron a las empresas eléctricas a aplazar el cobro de las reliquidaciones tarifarias hasta julio de este año, tras solicitudes de empresas distribuidoras y parlamentarios.

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Precisamente, el diputado Tapia, quien ofició a la SEC para solicitar la postergación, valoró esta decisión y planteó que el incremento “se sumaba al alto costo de la vida, producto del aumento de los valores de los precios de los combustibles. Así lograríamos tener un par de meses para convencer al gobierno, que mediante los recursos que se están recaudando por el IVA, que son más de lo que corresponde, se pudiese amortizar esta deuda”.

    En este mismo sentido, el presidente de la Comisión de Minería y Energía añadió que “ojalá que los clientes no puedan pagar nada, porque esta es una deuda con un plazo de 48 meses, no es una deuda para siempre”.

    El parlamentario agregó además que “esto no queda acá, nos queda un gran trabajo dentro de la Comisión, dentro del Parlamento para seguir trabajando, y ojalá que ya tengamos una mejor noticia en las próximas semanas para no seguir gatillando el aumento del costo de la vida, especialmente en la clase media y en la clase más vulnerable de nuestro país”.

    Lee también:

    Más sobre:Cristián TapiaComisión de Minería y EnergíaSECTarifas eléctricas

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