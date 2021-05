Asociación de Aseguradores: “La diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es el respeto a las reglas del juego”

“Hoy día no es ninguna duda que en nuestro país, y en el mundo entero, pero particularmente nuestro país, tenemos una crisis de institucionalidad”.

Eso fue lo que dijo esta mañana el presidente de la Asociación de Aseguradores, Mario Gazitúa, en una conferencia virtual que está dando este miércoles la industria.

Aunque no se refirió en ningún momento de forma directa sobre el “retiro” en rentas vitalicias, sí mencionó lo siguiente: “La diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados, que se han analizado a lo largo de la historia, no depende si tienen commodities, no depende si tienen un nivel educacional superior, o si tienen una historia enorme como algunos de esos países, en realidad, la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es el respeto a las reglas del juego.”

En ese sentido, el ejecutivo continuó diciendo que: “Este no es solo un afán de nuestra industria o un afán de las empresas, el que seamos un país desarrollado permite trabajos más estables, pensiones más dignas, y permite un desarrollo personal, profesional, y humano, de miles de millones de familias”, comentó.

Y agregó que “eso es lo que tenemos que recuperar como país: volver a la institucionalidad, volver a respetar las reglas del juego. En ese sentido, nosotros como industria aseguradora siempre hemos puesto la visión técnica”.