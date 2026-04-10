Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

El presidente de Ripley Corp, Hernán Uribe, destacó los resultados récord alcanzados en 2025 por la compañía, que tiene operaciones en Chile y Perú, y dijo que prevé un entorno más favorable para los negocios de la empresa este año.

En la carta a los accionistas publicada en la memoria anual de la compañía, Uribe señaló que “durante 2025, Ripley Corp registró un desempeño financiero robusto y consistente, reflejo de una gestión prudente y de la correcta ejecución de un enfoque estratégico centrado en rentabilidad, eficiencia y experiencia del cliente”.

Destacó que el holding de comercio minorista, banca y centros comerciales controlado por la familia Calderón Volochinsky, alcanzó niveles históricos tanto en utilidad neta como en Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), con crecimientos de 120% y 23%, respectivamente, en comparación con 2024.

“Estos resultados confirman que las decisiones adoptadas en los últimos años comienzan a traducirse en una creación de valor sostenible”, indicó.

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas futuras dijo que “miramos 2026 con prudencia y optimismo. Prevemos un entorno más favorable que permitirá profundizar las mejoras operacionales, potenciar la experiencia omnicanal y continuar desarrollando una propuesta de valor alineada con las necesidades de nuestros clientes”.

Añadió que “estamos convencidos de que contamos con las capacidades, el talento y la estrategia necesarios para seguir aportando al desarrollo de Chile y de Perú”.

A mediados de marzo Ripley Corp reportó un resultado anual récord para 2025, impulsado por un incremento en sus ingresos en sus tres líneas de negocios, aunque especialmente de sus operaciones en Perú.

La compañía anotó utilidades históricas por $119.205 millones (US$136,8 millones) en el año pasado, lo que representa un alza del 120,5% respecto al ejercicio anterior.