Presidente de SQM afirma que están trabajando con Codelco para “cumplir las condiciones del acuerdo”

Este jueves SQM sostuvo su junta ordinaria de accionistas 2025, donde realizó un balance del año 2024, ejercicio marcado por la firma del acuerdo con Codelco para formar una alianza público-privada para la producción de litio, en dos etapas, hasta el año 2060 en el salar de Atacama.

En ese contexto, el presidente del directorio, Gonzalo Guerrero, leyó un discurso donde destacó el desarrollo de alianzas estratégicas logradas durante 2024 y los avances de la firma en Australia.

“Durante el año 2024 logramos seguir desarrollando alianzas estratégicas con socios de alto nivel. Por una parte, logramos firmar el acuerdo de asociación con Codelco para operar de manera conjunta el Salar de Atacama hasta el año 2060. En estos momentos, los equipos de SQM, junto con Codelco y Corfo se encuentran trabajando para cumplir las condiciones del acuerdo precedente y así poder iniciar la operación de esta asociación ”, indicó.

Guerrero sumó el análisis los esfuerzos que lleva adelante la firma para diversificar sus operaciones, donde está concentrada en Australia. Así, recordó que “en conjunto con Wesfarmers, nuestros socios en el proyecto Mount Holland, logramos producir y comercializar las primeras toneladas de concentrado de espodumeno provenientes de esta faena, al mismo tiempo que cerramos un acuerdo de asociación con Hancock Prospecting Pty Ltd para adquirir Azure Minerals Limited y posteriormente desarrollar el proyecto Andover también en Australia Occidental”.

Guerrero no se pronunció respecto de la reciente aprobación con condiciones otorgada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de su asociación con Codelco. El visto bueno de la agencia que promueve la libre competencia en Chile, comunicada casi a la medianoche de este miércoles, era uno de los pasos restantes, donde ahora sólo falta que se pronuncie la Administración Estatal de Regulación de Mercado de la República Popular China.

En paralelo, el resto de las condiciones necesarias para que la alianza con Codelco se concrete siguen avanzando. Ello contempla tanto la consulta indígena liderada por Corfo como las autorizaciones respectivas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

Desempeño 2024

Guerrero repasó los resultados obtenidos por SQM durante 2024, destacando que se consiguieron ventas por “poco más de US$4.528 millones, reportando una ganancia bruta de aproximadamente US$ 1.327 millones”, pero que el resultado final, que arrojó una pérdida de cerca de US$ 404 millones “se vio fuertemente afectado por el reconocimiento contable, en resultado, de aproximadamente US$ 1.100 millones, consecuencia de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de abril del año 2024, en relación con la disputa que tenemos hace años con el Servicio de Impuestos Internos, debido a la errónea aplicación por dicho servicio en nuestra opinión, del impuesto específico a la actividad minera sobre la actividad de explotación del litio.”.

“En cualquier caso, tal revisión del tratamiento contable en nuestros estados financieros no tuvo un impacto significativo en la caja de SQM, ya que gran parte de ese monto ya había sido enterado por SQM en las arcas fiscales en los años anteriores”, enfatizó.

Entre los hitos del año, Guerrero destacó que el negocio de litio y derivados generó ingresos por más de US$ 2.240 millones, tras “alcanzar un récord de ventas anuales de litio, totalizando casi 205 mil toneladas de producto vendido”, pese a la baja en los precios del mineral, que “durante el año 2024 continuaron la caída que veníamos observando desde el año 2023.

Adicionalmente, subrayó los resultados obtenidos en las otras líneas de negocios, como yodo y derivados, calificando al 2024 como un año que “fue excepcional” por ingresos que “casi llegaron a US$1.000 millones”, también gracias “volúmenes récord reportados, en torno a 14,5 mil toneladas. Algo similar dijo del segmento de fertilizantes, donde los ingresos “sobrepasaron los US$1.200 millones, con volúmenes significativamente superiores a los reportados el año anterior, que permitieron compensar los menores precios de estos productos observados en los mercados internacionales”.

En esa línea, recordó que para los próximos tres años SQM tiene un “ambicioso plan de inversiones por más de US$3.100 millones”, cuyo objetivo apunta a “seguir aumentando nuestra capacidad en la producción de carbonato e hidróxido de litio en Chile, para llegar a 240 mil y 100 mil toneladas de capacidad respectivamente, al mismo tiempo que esperamos seguir desarrollando proyectos de litio en el extranjero”.

“Por otra parte, este plan de inversiones también considera terminar la construcción de una cañería de agua de mar que nos permitirá posteriormente aumentar nuestra capacidad de procesamiento de caliche para la producción de yodo combinando de esta manera eficiencia con sustentabilidad”, agregó.

Guerrero además remarcó el “disciplinado manejo del balance de la compañía”, indicando que “terminamos el año 2024 con una posición de caja e inversiones financieras por casi US$2.500 millones, al mismo tiempo que mantenemos un perfil de vencimientos de deuda holgado".