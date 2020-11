Hacienda advierte que seguir discutiendo el proyecto de Presupuesto es inconstitucional y sugiere paralizar trámite

Golpe a golpe. Así partió la segunda sesión de la Comisión Mixta para analizar el proyecto de Presupuestos de 2021.

En esta oportunidad fue el gobierno quien partió dejando entrever que el rechazo de la partida del Tesoro Público ocurrido el lunes era inconstitucional, y por tanto no se podría seguir debatiendo los recursos para otros servicios o ministerios. Argumento basado en el artículo 67 de la Constitución, inciso 4, que sostiene que el Congreso no podrá aprobar nuevos gastos sin indicar la fuente necesaria para atender dicho gasto.

“A propósito del rechazo del Tesoro como una forma de llamar al diálogo que resulta curiosa, y lo entiendo como punto político, pero con consecuencia técnicas de las cuales a lo mejor no tenemos plena conciencia” indicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Explicó que el Tesoro es el encargado de transferir los recursos variables a otras partidas, porque la mayoría de los ministerios no cuenta con recursos propios. “Entonces si el Tesoro fue rechazado y por tanto las fuentes de financiamiento bloqueadas, no vemos cómo se pueden financiar esas otras partidas que se quieren discutir”, acotó la autoridad.

Inmediatamente el director de Presupuestos, Matías Acevedo sostuvo: “No puedo recomendar al ministro patrocinar algún tipo de financiamiento de gasto variables. La solución más directa es o se reabre la partida del Tesoro completa o creemos que esta comisión solo puede aprobar aquellos gastos permanentes y no variables, y como estos últimos no se pueden rebajar entonces no sabemos qué sentido tiene la discusión”.

Dicho eso, partió un fuerte debate en la Mixta tras la respuesta del presidente, senador Jorge Pizarro (DC) quien desestimó la interpretación de Hacienda.

“Lo que está haciendo el Ejecutivo es plantear un argumento extremo señalando que dicho evento paraliza la tramitación. La mesa no comparte esa interpretación ni la jurídica ni la técnica ni la política. Acá corresponde continuar con el análisis de distintas partidas y sancionar todos los gastos. Francamente los argumentos de que podría caer en inconstitucionalidad o que el señor ministro puede correr el riesgo de ser acusado constitucionalmente no corresponde ni resiste mayor análisis puesto que quienes hemos votado somos los parlamentaros. El Ejecutivo no tiene arte ni parte”.