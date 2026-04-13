SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Producción de petróleo de la OPEP anota su mayor caída desde la pandemia

    Según los datos publicados por la OPEP en su boletín mensual de abril, el bombeo de los países del cartel en marzo se redujo a 20,79 millones de barriles al día (mb/d), frente a los 28,67 mb/d de febrero.

    Por 
    Europa Press
    Producción de petróleo de la OPEP anota su mayor caída desde la pandemia

    La oferta de crudo por parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se redujo 27,5% mensual en marzo, lo que equivale a unos 7,88 millones de barriles diarios menos en el mercado, como consecuencia del impacto del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo de estrecho de Ormuz.

    Según los datos publicados por la OPEP en su boletín mensual de abril, el bombeo de los países del cartel en marzo se redujo a 20,79 millones de barriles al día (mb/d), frente a los 28,67 mb/d de febrero.

    Al tener en cuenta también a productores aliados como Rusia, la oferta de petróleo de los países participantes en la Declaración de Cooperación (DoC), también conocida como OPEP+, disminuyó en 7,70 mb/d en marzo, hasta promediar aproximadamente 35,06 mb/d, según fuentes secundarias disponibles.

    La caída de la producción de crudo en marzo de los países la OPEP es la segunda mayor en términos mensuales desde el recorte voluntario de 9,7 mb/d acordado por los países de la organización en la primavera de 2020 en respuesta al impacto en los mercados petroleros de la pandemia de Covid-19 y los confinamientos.

    Arabia Saudita y Rusia llegan a un acuerdo sobre los recortes de petróleo Dado Ruvic

    Detalle por países

    Entre los miembros del cartel, Irak sufrió en marzo la mayor bajada de la producción, que disminuyó un 61,3%, hasta 1,62 mb/d; mientras que Irán registró un descenso del 5,6%, hasta 3 mb/d. De su lado, Arabia Saudí recortó un 22,8% el bombeo en marzo, hasta 7,8 mb/d; Emiratos Árabes Unidos un 44,7%, hasta 1,89 mb/d; y Kuwait un 53%, hasta 1,21 mb/d.

    Por su parte, miembros de la OPEP como Venezuela o Nigeria registraron aumentos de la producción de petróleo. En el caso del país caribeño, la oferta de crudo se elevó un 8,7%, hasta 0,98 mb/d, mientras que la del país africano lo hizo un 1,4%, hasta 1,46 mb/d.

    “En marzo, el valor de la cesta de referencia de la OPEP aumentó en US$48,46 por barril con respecto al mes anterior, alcanzando un promedio de US$116,36 por barril”, dijo la OPEP.

    Precisó que el contrato a plazo del Brent aumentó en US$30,23 el barril con respecto a febrero, con un promedio de US$99,60 el barril, mientras que el contrato a plazo del WTI aumentó en US$26,48 el barril, hasta un promedio de US$91 el barril.

    Proyecciones de demanda

    A pesar de la situación en Medio Oriente, la OPEP espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 1,4 mb/d en 2026 en comparación con el año anterior, sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado.

    Se prevé que la demanda de la OCDE aumente en 0,1 mb/d, mientras que la de los países no pertenecientes al cartel de las economías avanzadas crecerá en aproximadamente 1,3 mb/d.

    “Se ha revisado a la baja el crecimiento de la demanda para el segundo trimestre de 2026 tanto en la OCDE como en los países no pertenecientes a la OCDE, debido principalmente a una ligera debilidad transitoria en el crecimiento de la demanda de crudo, dadas las circunstancias en curso en Medio Oriente”, indica el informe. Añade que espera que esta debilidad se compense en la segunda mitad del año.

    De cara a 2027, anticipa que la demanda mundial de petróleo crezca en aproximadamente 1,3 mb/d, en comparación con el año anterior, también sin cambios respecto a la evaluación de marzo, incluyendo un avance de 0,1 mb/d en la demanda de la OCDE, mientras que la de otros países crecerá en aproximadamente en 1,2 mb/d.

    Más sobre:Medio OrienteConflicto en Medio OrientePetróleoOPEP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Las 293 páginas de la declaración de patrimonio del biministro Daniel Mas: entregó en fideicomiso $ 8.585 millones a Picton

    Las 293 páginas de la declaración de patrimonio del biministro Daniel Mas: entregó en fideicomiso $ 8.585 millones a Picton

    2.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    3.
    Cuotas en fondos extranjeros, colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: el patrimonio del canciller Pérez Mackenna

    Cuotas en fondos extranjeros, colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: el patrimonio del canciller Pérez Mackenna

    4.
    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    5.
    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast
    Chile

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”
    Negocios

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026
    Tendencias

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense
    El Deportivo

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense

    Justo Giani aborda el desafío de la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores: “Empezar a sacar cuentas es un error”

    “Es una situación que no esperábamos enfrentar”: Palestino celebra el fin de la deuda de Atlético Mineiro por Iván Román

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos
    Cultura y entretención

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    Músico de No Doubt revela que padece Parkinson: “La buena noticia es que aún puedo tocar”

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza
    Mundo

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Las razones y riesgos tras la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones