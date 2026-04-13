Producción de petróleo de la OPEP anota su mayor caída desde la pandemia

La oferta de crudo por parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se redujo 27,5% mensual en marzo, lo que equivale a unos 7,88 millones de barriles diarios menos en el mercado, como consecuencia del impacto del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo de estrecho de Ormuz.

Según los datos publicados por la OPEP en su boletín mensual de abril, el bombeo de los países del cartel en marzo se redujo a 20,79 millones de barriles al día (mb/d), frente a los 28,67 mb/d de febrero.

Al tener en cuenta también a productores aliados como Rusia, la oferta de petróleo de los países participantes en la Declaración de Cooperación (DoC), también conocida como OPEP+, disminuyó en 7,70 mb/d en marzo, hasta promediar aproximadamente 35,06 mb/d, según fuentes secundarias disponibles.

La caída de la producción de crudo en marzo de los países la OPEP es la segunda mayor en términos mensuales desde el recorte voluntario de 9,7 mb/d acordado por los países de la organización en la primavera de 2020 en respuesta al impacto en los mercados petroleros de la pandemia de Covid-19 y los confinamientos.

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Detalle por países

Entre los miembros del cartel, Irak sufrió en marzo la mayor bajada de la producción, que disminuyó un 61,3%, hasta 1,62 mb/d; mientras que Irán registró un descenso del 5,6%, hasta 3 mb/d. De su lado, Arabia Saudí recortó un 22,8% el bombeo en marzo, hasta 7,8 mb/d; Emiratos Árabes Unidos un 44,7%, hasta 1,89 mb/d; y Kuwait un 53%, hasta 1,21 mb/d.

Por su parte, miembros de la OPEP como Venezuela o Nigeria registraron aumentos de la producción de petróleo. En el caso del país caribeño, la oferta de crudo se elevó un 8,7%, hasta 0,98 mb/d, mientras que la del país africano lo hizo un 1,4%, hasta 1,46 mb/d.

“En marzo, el valor de la cesta de referencia de la OPEP aumentó en US$48,46 por barril con respecto al mes anterior, alcanzando un promedio de US$116,36 por barril”, dijo la OPEP.

Precisó que el contrato a plazo del Brent aumentó en US$30,23 el barril con respecto a febrero, con un promedio de US$99,60 el barril, mientras que el contrato a plazo del WTI aumentó en US$26,48 el barril, hasta un promedio de US$91 el barril.

Proyecciones de demanda

A pesar de la situación en Medio Oriente, la OPEP espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 1,4 mb/d en 2026 en comparación con el año anterior, sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado.

Se prevé que la demanda de la OCDE aumente en 0,1 mb/d, mientras que la de los países no pertenecientes al cartel de las economías avanzadas crecerá en aproximadamente 1,3 mb/d.

“Se ha revisado a la baja el crecimiento de la demanda para el segundo trimestre de 2026 tanto en la OCDE como en los países no pertenecientes a la OCDE, debido principalmente a una ligera debilidad transitoria en el crecimiento de la demanda de crudo, dadas las circunstancias en curso en Medio Oriente”, indica el informe. Añade que espera que esta debilidad se compense en la segunda mitad del año.

De cara a 2027, anticipa que la demanda mundial de petróleo crezca en aproximadamente 1,3 mb/d, en comparación con el año anterior, también sin cambios respecto a la evaluación de marzo, incluyendo un avance de 0,1 mb/d en la demanda de la OCDE, mientras que la de otros países crecerá en aproximadamente en 1,2 mb/d.