    Producción industrial acelera su caída al cierre del 2025 y anota su mayor baja en casi un año

    La producción industrial bajó en medio de una caída del sector minero y un marginal avance del sector manufacturero.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo

    La producción industrial volvió a caer en diciembre y a un mayor nivel que el reportado los últimos meses por motivo de la minería, que alargó su tendencia a la baja y registró una mayor caída que la de los últimos meses.

    Según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Producción Industrial bajó, en doce meses, un -1,9% en diciembre.

    Así, el Índice de Producción Industrial anotó su tercera caída consecutiva y la mayor desde febrero de este año (-3,7%) en doce meses. Una caída que es mayor en términos desestacionalizados: -2,6%, la más grande desde la registrada en mayo de 2023 (-4,6%).

    En la variación acumulada, el índice del sector industrial subió un 1% y en la variación mensual avanzó un 7,5%.

    El resultado del sector industrial en diciembre se explicó principalmente por la minería, la principal actividad económica de Chile.

    El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución de 4,8% en la variación a doce meses, la mayor desde agosto de este año (-6,3%). Además, el índice anotó siete meses consecutivos a la baja y anotó un retroceso de un 0,1% en la variación acumulada.

    El INE explicó los resultados “como consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen, destacando minería metálica, con una caída de 8,0%, restando 7,097 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice”.

    Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 0,1% en doce meses, explicado, en gran medida, “por el alza interanual de 3,3% en elaboración de productos alimenticios, que incidió 1,101 pp. en la variación del índice general”.

    Ante esto, el IPMan anotó un leve avance tras dos meses a la baja. Sin embargo, en la variación desestacionalizada bajó un 1,7% en doce meses y anotó cuatro meses consecutivos a la baja. En la variación acumulada, subió 2,4%.

    Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega) creció 1,6% respecto de diciembre de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad, destacando electricidad, que se incrementó 1,8%, incidiendo 1,325 pp. en la variación del índice.

    Así, el Ipega anotó cuatro meses consecutivos al alza. Sin embargo, en la variación acumulada bajó un 0,2%.

