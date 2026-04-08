Proyecto misceláneo: Quiroz activa trabajo prelegislativo y oposición pide separar iniciativa

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El objetivo era delinear los ejes del proyecto misceláneo, sin embargo, la presentación que hizo el titular de las finanzas públicas no avanzó en las materias que se incluirán en ese proyecto, sino más bien volvió a enfatizar en la situación fiscal que dejó el gobierno de Gabriel Boric.

“La herencia fiscal es compleja”, comenzó señalando el ministro, quien agregó que fue “originada en causas estructurales de larga data, exacerbadas por la administración anterior”. Y planteó que “la única solución de largo plazo es recuperar el dinamismo económico, porque Chile lleva 12 años creciendo al 2% anual”.

En esa línea, criticó el hecho de que “todas las administraciones de los últimos 16 años se han propuestos metas deficitarias. Y no se propone una convergencia a balance”.

Ante este contexto, el ministro reiteró los reparos por el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público que publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres), también llamada la caja fiscal.

Pese a que buena parte de su presentación estuvo abocada en analizar la situación fiscal heredada, Quiroz dijo que no quiere seguir mirando el pasado, sino que el futuro y las medidas que impulsará el gobierno.

Dentro de ese plan se espera que la próxima semana, se ingrese el proyecto misceláneo que incluye las rebajas de impuestos a las empresas, integración al sistema tributario, subsidio al empleo entre otras.

Y para acercar posiciones con la oposición, el ministro dijo que espera reunirse durante los próximos días con los parlamentarios de ese sector para iniciar un trabajo prelegislativo y de esa manera lograr un mayor consenso sobre el proyecto previo a su ingreso formal al Congreso.

Pese a ese llamado, desde la oposición le pidieron al gobierno separar la iniciativa en dos: uno con todo lo relacionado con las medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios y otro con los cambios más estructurales, como las reformas impositivas.

“Nos llama la atención que se presente una propuesta de bajar impuestos a las grandes empresas junto con reintegrar el sistema, lo que genera menor recaudación considerando el escenario de menores recursos y déficits fiscales”, comentó el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien le solicitó al ministro separar el proyecto a las que se sumó el diputado del PC, Boris Barrera. “Se debe separar el proyecto y discutirlo cada uno en la velocidad que necesita”, expresó.

Más confrontacional fue el diputado PS, Daniel Manouchehri, quien dijo que, en la presentación sobre los déficits fiscales del gobierno anterior, Quiroz “hizo una presentación selectiva. Se omite el 2022 porque hubo ahí una consolidación fiscal para justificar un relato”. En esa línea afirmó que “si Chile tiene un problema fiscal estructural como se ha señalado no hay espacio para reducir ingreso, pero se propone bajar el impuesto de las grandes empresas. El problema no solo es del gasto, sino que de ingresos para responder a las demandas que son creciente”.

Asimismo, le preguntó “dónde está la evidencia concreta que el bajar el impuesto a las grandes empresas sin compensación se traspasará a mayor crecimiento, mayor empleo y mayor recaudación”.

Ante la numerosa cantidad de preguntas, el ministro no alcanzó a responder. Dada esa situación, el presidente de la Comisión Agustín Romero, le consultó al ministro si podía asistir el miércoles de 14 a 15 horas, sin embargo, el titular de las finanzas públicas, solicitó responder por escrito.

Defensa al cambio del Mepco

Más temprano, el ministro participó en el seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2026: Ajustando el Rumbo”, organizado por Sofofa junto a la Universidad del Desarrollo. En esa instancia explicó por qué tomó la decisión de modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

“Se ha dicho: bueno, ¿por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos? Bueno, porque tendría que ir al Congreso a cambiar la Ley del Mepco y a pedirles a los congresistas que por favor aceptaran aumentos de precios de $150 la primera semana, en cuatro semanas más otros $150, y no sé qué es lo que habría pasado, pero hay mil proyecciones que me habían dicho que no", comentó.

El secretario de Estado también comentó que “cuando sube el petróleo y sube la bencina, el diésel, queremos que la gente use más locomoción colectiva, queremos que use más Transantiago, queremos que use más locomoción colectiva en regiones”.

“Esa fue la decisión que tuvimos que tomar. Tuvimos que tomar una decisión que no ha sido muy comprendida. La gente dijo: “Bueno, estábamos tan animosos todos, sigan animosos porque el viento, hacia donde vamos, no lo hemos perdido; el rumbo no se ha perdido", dijo.

El secretario de Estado también defendió las medidas paliativas que impulsó el Ejecutivo por el alza de los combustibles, como el congelamiento de la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana y la entrega de ese mismo monto gastado en la capital a regiones para el mismo fin. También se inyectaron recursos para bajar el precio de la parafina.

“Decidimos hacer eso y compensar con medidas que vayan a proteger a los que están más vulnerables”, comentó.

Baja impositiva gradual y crédito al empleo

Otro de los temas que abordó en el seminario de Sofofa-UDD, fue el mecanismo para impulsar el empleo a través de la entrega de un crédito a las empresas que generen puesto de trabajo a través de la rebaja del impuesto de primera categoría del 23% al 20% consideran que habrá una rebaja pareja para todas las compañías que del 27% al 23%.

Lo primero que aclara es que la rebaja del 27% al 23% será gradual y que siempre fue pensado de esa manera, pero que esta otra reducción para dar empleo “no va a tener gradualidad, porque va asociado al empleo”, señaló el ministro.

El ministro explicó que “tenemos una de emergencia importante de empleo y ahí queremos ser muy significativos desde el día 1. La empresa va a poder recibir todos los meses una cantidad de recursos (...)" equivalente aproximadamente al 75% de lo que se paga en previsión y salud para los salarios más bajos. Esto lo recibirán “todos los meses. Y cuando no alcance la reducción del PPM va a ser por la vida del pago de IVA”, indicó.

En ese sentido, Quiroz dijo que “esto es una inyección de recursos de entre US$1.300 millones a US$1.500 millones aproximadamente, principalmente a las empresas pequeñas y medianas. Una inyección de recursos a esas empresas, porque son esas las que visiblemente contratan el tipo de trabajo que se va a beneficiar por esta medida. Y va ligado a la formalidad”.