    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental: comenzaría producción de amoniaco verde en 2029

    La Coeva de Antofagasta aprobó la primera iniciativa de amoniaco de escala industrial del país, cuya producción alcanzaría las 620 mil toneladas anuales del combustible limpio. Volta es el mayor proyecto aprobado por el SEA este año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental

    Amoniaco verde desde Mejillones. Durante la mañana de este viernes, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta sesionó para decidir el futuro del proyecto Volta, impulsado por la empresa Mejillones Ammonia Energy (MAE) desde febrero de 2024, cuando lo ingresó.

    El proyecto Volta fue aprobado de forma unánime con 11 votos a favor, logrando así obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con ello, Volta se ubica como el proyecto más grande aprobado este año por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

    El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, declaró que “este proyecto demuestra que es posible avanzar en inversiones de gran escala con altos estándares ambientales, generando empleo, encadenamientos productivos y aportando a la diversificación de nuestra matriz productiva y exportadora. Es una señal concreta de confianza en Chile y en el trabajo que estamos impulsando para compatibilizar crecimiento económico, desarrollo territorial y transición energética”.

    Por su parte, el gerente general de MAE, Gonzalo Moyano, dijo que “la decisión unánime de la Coeva reafirma el rigor técnico y ambiental con el que desarrollamos el proyecto Volta. Esta iniciativa no solo impulsa una nueva industria estratégica para Chile, sino que también aportará de manera concreta a la descarbonización del país y al desarrollo sostenible de Mejillones. Estamos orgullosos de liderar este avance y comprometidos con que Volta se convierta en un referente nacional e internacional”.

    Producción para 2029

    Volta es un proyecto que producirá 620 mil toneladas anuales de amoniaco a partir de hidrógeno verde, fraccionado en dos fases de 310 mil toneladas anuales cada una. Desde la comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta, MAE considera la construcción del proyecto durante 2027, proyectando su producción comercial para 2029.

    La iniciativa, que contempla la construcción y operación de una planta industrial de producción de amoniaco, se abastecerá energéticamente por una planta solar fotovoltaica de 600 MW que se conectará con la planta a través de una línea de transmisión eléctrica de 9,5 km.

    También se contempla otra línea de transmisión eléctrica que conectará la planta con la subestación Los Changos, que pertenece al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

    La planta se ubicará a 3 km de la costa y a 8 km del centro de Mejillones, y la planta solar también a 8 km de la ciudad. La superficie total de la iniciativa se desplegará sobre 1.069 hectáreas.

    Para la etapa de construcción, el proyecto contempla una mano de obra máxima de 1.788 trabajadores, y 121 para la fase de operación, aunque entre empleos directos e indirectos serían 500.

    MAE explica que la localización estratégica elegida se debe a la disponibilidad de los terrenos fiscales; a la cercanía con los puertos; a la basta cantidad de proveedores de energías renovables y agua; y a la irradiación solar del sector. La firma también destaca la proximidad con industrias químicas y mineras.

    Cuando se compara la actual producción de amoniaco con la propuesta por la compañía, que es a partir de energías renovables, el complejo impactará en una caída de más de 1 millón de toneladas anuales de emisiones de CO₂.

