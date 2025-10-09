¿Qué ha pasado con el cambio de administrador de los otros fondos de Sartor?

Más de dos meses han pasado desde que las asambleas de aportantes de los tres fondos no rescatables de Sartor AGF decidieron cambiar de gestor. Sin embargo - y mientras Toesca ya se encuentra a cargo de los fondos rescatables-, la administradora designada aún no ha tomado el control de las inversiones.

El pasado 31 de julio, los aportantes del fondo Oportunidad y Desarrollo USA, acodaron por unanimidad (representando el 69,4% de las cuotas del Fondo) designar a Weg AGF como nueva administradora del Fondo.

En tanto, la asamblea de Sartor Mid Mall, realizada el 4 de agosto votó por traspasar la gestión del vehículo también a Weg. La misma administradora recibió el mandato por parte de los aportantes de Renta Comercial, en asamblea realizada también el 4 de agosto.

Sin embargo, a la fecha Weg no ha logrado tomar las riendas de los tres vehículos para la que fue designada como gestora.

Entre los aportantes de los fondos, han surgido las dudas respecto de los plazos de implementación, sin embargo, fuentes al tanto explican que se encuentran en la fase final del traspaso, el cual debiera concretarse en el corto plazo.

“El caso de Toesca no es lo mismo por el tipo de subyacentes de los fondos administrados”, dice una fuente al ser consultada por la demora, esto en comparación con el traspaso de vehículos a Toesca.

Edificios en EEUU y un mall en Maipú

Según los estados financieros al cierre del 2024 – entregados en septiembre de este año-, los activos del fondo Oportunidad y Desarrollo USA llegan a US$9,742 millones, aunque reportó pérdidas por U$298 mil.

El vehículo invierte en un proyecto de desarrollo inmobiliario en el sector de Brickell en Miami, Florida.

“Este proyecto de desarrollo inmobiliario se encuentra en la etapa preliminar, es decir, sólo registra la compra del terreno para el desarrollo del proyecto inmobiliario”, indican.

Además, se detalló que la inversión en el proyecto inmobiliario se realizó a través de tres aportes de capital equivalentes a US$7,3 millones, US$2,450 millones y US$250 mil, en octubre y noviembre del 2022, y en enero del 2023, a través de dos vehículos en Estados Unidos: Opportunity and Development, LLC; y Dowtonwn Investment, LLC.

En el caso del fondo Mid Mall, los activos llegan a $1.058 millones, correspondiente a acciones de Mid Mall Maipú.

El patrimonio estaba compuesto por aportes por $6.162 millones, pero reconocía un resultado del ejercicio por -$7.532 millones. En los estados financieros, indicó que el fondo reconoció un deterioro significativo en el valor de las inversiones por -$5.657 millones, “tomando como referencia el promedio de las valorizaciones realizadas por los dos expertos valorizadores independientes (Deloitte y PwC)”.

En tanto, en Renta Comercial lo activos llegaron a $1.977 millones. En su patrimonio contabilizaba aportes por $3.487 millones, pero también un resultado del ejercicio por -$2.527 millones.

Las reuniones de Toesca

La mañana de este jueves se realizó la última de las reuniones de Toesca con los aportantes de los 11 fondos rescatables de Sartor que la CMF le mandató a liquidar.

El miércoles, en la cita con los aportantes del fondo Táctico, Manuel Ossa, socio y gerente de Crédito Privado de Toesca, explicó que su mandato es “continuar con el procedimiento de liquidación y administración de los fondos”, y que “no están para salir a vender rápido todos los activos, sino que buscar la mejor recuperación posible”.

Sobre el vehículo Táctico, detalló que han “encontrado activos muy sobrevalorados” respecto de los activos subyacentes, y que “el valor de las garantías tangibles corresponde a menos de un quinto de los activos del fondo”.

“Al igual en otros fondos, en filiales como Inmobiliaria Ecosustentable I, no cuenta con ningún activo inmobiliario, y tampoco con nada que pareciera ser ecosustentable”, agregó.

En esa línea, detalló que Táctico tiene dos filiales, Inmobiliaria Ecosustentable I e Inversiones Sartor Táctico SpA. “Al 31 de diciembre de 2024, los activos correspondían a $67 mil millones, con un deterioro superior a los $42 mil millones, lo que deja un activo total proforma de $20 mil millones”.

Respecto de las principales posiciones, Ossa detalló que en cobranza judicial se encuentran $30 mil millones aproximadamente, que representan alrededor de un 52% de los pagarés en cartera, de las cuales un 73% corresponde a empresas vinculadas.