    ¿Qué pasó con el Ipsa durante el gobierno de Boric?

    En 2025 el Ipsa cerró con un alza de 56,81%, la segunda mayor desde el 63,73% que reportó al cierre de 1993. Ello implica que la bolsa, durante la presidencia que termina hoy, reportó uno de sus mejores periodos presidenciales.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Santiago, 11 de marzo 2026. Ultimos Honores al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, a su llegada al Palacio de La Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este miércoles 11 de septiembre se produce, como ocurre desde el retorno a la democracia, el cambio de mando presidencial.

    José Antonio Kast gobernará hasta 2030 y el mercado se mantiene expectante. El selectivo anotó un alza histórica en 2025 dando cuenta del optimismo, pero ello implicó que, al analizar el comportamiento del selectivo para cada periodo presidencial desde 1990, durante el gobierno de Gabriel Boric la bolsa anotó su segundo mejor desempeño desde Patricio Aylwin.

    Tomando como punto de partida y de cierre el 11 de marzo de cada período presidencial, es decir el día que uno asume y otro sale, en el periodo de Aylwin el Ipsa rentó 755% (1990-1994), 37,8% durante Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), 89,11% con Ricardo Lagos (2000-2006), mientras que en el primer periodo de Michel Bachelet trepó 79,68% (2006-2010).

    Por otra parte, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera la Bolsa cayó 4,11% (2010-2014), mientras que en el segundo período de Bachelet subió 54% (2014-2018). El segundo gobierno de Piñera (2018-2022) fue el período donde el selectivo mostró el peor desempeño con una caída de 17,8%, y por contrapartida, durante la administración de Gabriel Boric (2022-2026) el retorno fue de 128,77%.

    Sin embargo, las variaciones ocurridas en los dos últimos periodos son puestos bajo la lupa por los expertos.

    Manuel Bengolea, socio de Octogone Chile, señala que “los precios de las acciones en el largo plazo reflejan el aumento en las utilidades de las empresas que componen el índice, en ese sentido lo del presidente Boric es una recuperación de valorizaciones a la capacidad de las empresas de generar resultados”.

    No obstante, precisa que “el mercado se ajustó mucho en Piñera II debido a la incertidumbre que provocó el proyecto de reforma constitucional y la elección de Boric, que prometía ser la tumba del neoliberalismo. De a poco el mercado comenzó a descontar efectos adversos, reforma de pensiones y otras, con lo cual las valorizaciones comenzaron a incorporar escenarios político más benevolentes en lo económico”.

    En septiembre de 2022 se rechazó el primer intento de reforma constitucional con un 62% de los votos. Ese año el Ipsa cerró con un retorno de 22,38%, muy por sobre la leve alza de 2,94% de 2021, y las caídas de 10,55% de 2020 y 8,53% de 2019, año del estallido social.

    Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty, sostiene que el comportamiento alcista observado durante el gobierno de Boric “difícilmente puede atribuirse exclusivamente a factores políticos. En buena medida responde a condiciones económicas previas y a dinámicas del propio ciclo de mercado”.

    El experto precisa que, tras el estallido social, que provocó “una fuerte paralización de la actividad interna”, y posteriormente la pandemia, “que afectó la economía global y generó presiones inflacionarias acompañadas de ajustes en tasas de interés, era esperable un proceso de normalización y recuperación que comenzó a reflejarse en los mercados con cierto rezago”.

    La Paz agrega a esto que “a esto se suma que los mercados financieros suelen anticipar escenarios políticos con antelación, incorporando expectativas antes de que estos se materialicen”.

    De hecho, en 2025 el Ipsa cerró con un alza de 56,81%, la segunda mayor desde el 63,73% que reportó al cierre de 1993.

    Los datos previos al ascenso de cada gobierno también dan cuenta de las expectativas del mercado de cara a los cambios de mando. Entre el 11 de marzo de 1989 y el 11 de marzo de 1990, es decir doce meses antes de que asumiera la presidencia Patricio Aylwin, el Ipsa anotó una rentabilidad de 49,3%.

    El mayor rendimiento de los periodos analizados es el que comprende desde el 11 de marzo de 1993 y el día del cambio de mando donde asumió Eduardo Frei como presidente, en marzo de 1994: el selectivo trepó 80,4%.

    El segundo mejor rendimiento es el que se dio entre el 11 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2010, cuando llegó a La Moneda por primera vez Sebastián Piñera. El Ipsa rentó 57,2%.

    El cuarto mejor desempeño es el actual. Entre el 11 de marzo de 2025 y este 11 de marzo, día en que asume la presidencia José Antonio Kast, el Ipsa trepa 43,9%.

