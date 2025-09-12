Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

En medio del primer debate presidencial televisado ocurrió un hecho que no pasó desapercibido, aunque no tuvo relación con las intervenciones de los candidatos.

Las redes sociales se encendieron luego de que, en la franja publicitaria, apareciera un anuncio de Pisco Republicano. Al final del spot se escuchaba la frase: “Porque yo elijo... Republicano”.

El aviso provocó de inmediato reacciones divididas: críticas de algunos y risas de otros.

La publicidad fue asociada de inmediato con el candidato del partido que lleva el mismo nombre, José Antonio Kast, quien en una ocasión ya había aparecido con una botella de este destilado en la mano.

Por esto surge la pregunta: ¿quién está detrás de Pisco Republicano?

🚨🔥 ¿MENSAJE SUBLIMINAL? Hecho altamente comentario fue que tras las pausas del debate aparecía un comercial llamando a "comparar" y después le seguía un comercial de un pisco llamado "republicano".#Elecciones2025CL #DebateChv pic.twitter.com/9PuuT8wb5t — Encuestas Chile 🇨🇱 (@EncuestasChil10) September 11, 2025

De Capel a la radio Universo

La persona detrás de Pisco Republicano es Pedro Bastidas, un reconocido personaje de la televisión y la radio, recordado además por ser expareja de Pamela Díaz y Carla Ochoa.

Ingeniero civil industrial de profesión, trabajó durante muchos años en Capel, mientras en paralelo conducía un programa en radio Universo. En 2009 dejó la pisquera, motivado por el entusiasmo que le generaba la conducción radial. Ese mismo año fundó Animal Creativo, una agencia de publicidad.

Su incursión en el mercado de las bebidas se consolidó recién en 2012, cuando lanzó la marca de bebidas energéticas Mr. Big, junto a Alberto Mois y Mauricio Carvajal, ambos también extrabajadores de Capel.

Según relató el mismo ingeniero en el podcast LUN Mercado Mayorista, la idea nació de la inconformidad con el típico formato en lata y la necesidad de hacer algo distinto. Apoyada por una fuerte estrategia de marketing, la bebida rápidamente ganó popularidad y un importante espacio en el mercado.

Bastidas es también el fundador de la reconocida marca Secreto Peruano Sour y de Siddharta, una línea de bebidas a base de hierbas, frutas y té. Los deportistas Sammy Reyes y Martina Weil son algunos de los reconocidos personajes que han posado junto a ella.

En el caso de Pisco Republicano, el empresario explicó que este producto -lanzado al mercado en plena pandemia- tuvo un proceso de consolidación distinto. A diferencia de lo ocurrido con Mr. Big, no requirió una estrategia publicitaria tan masiva, aunque de todas formas ha logrado gran reconocimiento.

El pisco es fabricado con uva moscatel del Valle de Elqui y es ofrecido sólo en dos variedades: triple destilado y envejecido en roble, ambos con 40 grados de alcohol.

“Pisco Republicano nace tras una ardua selección de las mejores uvas moscatel cosechadas a mano y un minucioso proceso de destilación en alambiques de cobre. Bajo la mirada atenta de nuestros maestros pisqueros, logramos capturar la esencia de nuestro pisco, con el aroma y el sabor de nuestra tierra, dando origen a un pisco único y versátil, con una variedad ideal para el consumo de piscola y otro para la alta coctelería”, dijo su gerente comercial, Oscar Miranda, a la revista Canal Horeca.