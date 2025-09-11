Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Quiñenco, el holding de inversiones del grupo Luksic, registró ganancias por $337.055 millones (US$361,3 millones) el primer semestre, cifra tres veces superior (218,5%) a lo registrado en igual periodo del año pasado.

La compañía precisó que el aumento “se explicó en gran medida por un menor gasto por impuestos por parte de CSAV, el sólido desempeño de Nexans impulsado por las desinversiones de Lynxeo y AmerCable, así como los mejores resultados de Enex, que incrementó sus volúmenes de venta en todos los mercados donde opera”.

Asismismo destacó que en el semestre, los distintos segmentos de negocio anotaron un buen desempeño. Así Banco de Chile, CSAV, Enex, SM SAAM y Nexans aumentaron su contribución a los resultados del holding, mientras que CCU, si bien tuvo un mejor desempeño operacional, reportó una disminución en sus utilidades en comparación con 2024, ya que en dicho año se registró una ganancia no recurrente por la venta de un terreno.

“La construcción de un portafolio diversificado, con empresas de excelencia, líderes en sus respectivos segmentos, junto con una estrategia de largo plazo que mira más allá de las coyunturas de cada trimestre, es lo que nos permite estar reportando hoy estos resultados”, dijo Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco.

Como hechos posteriores al cierre del trimestre, la compañía recordó la venta de un paquete de 5% de acciones de Nexans, recaudando US$310 millones, y la recepción por parte de CSAV de 406 millones de euros en retenciones asociadas a dividendos pagados por CSAV.

Resultados por sector

En el desglose por sectores Quiñenco señaló que en en el segmento financiero, Banco de Chile reportó un incremento de 2% en la ganancia neta y su contribución a los resultados de Quiñenco ascendió a $162.133 millones. “El buen desempeño se explica, principalmente, por menores pérdidas crediticias esperadas, junto a un menor gasto por impuestos”, dijo.

En el segmento transporte, CSAV reportó utilidades por US$130 millones e incrementó su contribución a los resultados de Quiñenco, la que alcanzó los $83.320 millones. Durante el período, CSAV registró un menor gasto por impuesto a la renta que en 2024, producto de menores dividendos recibidos desde Alemania.

Por su parte, los resultados de Hapag-Lloyd disminuyeron un 2,1% llegando a US$765 millones, debido a mayores costos producto de las dificultades operacionales en los puertos, desvíos de rutas y costos asociados a la implementación de la alianza Gemini, los que se vieron compensados por un crecimiento de 10,6% en los volúmenes transportados. Cabe consignar que el viernes 5 de septiembre, CSAV informó sobre la devolución de impuestos retenidos por la autoridad alemana, por un total de 406,3 millones de euros.

En el segmento manufacturero, Nexans aumentó su ganancia neta en 113,8% hasta los 372 millones de euros, impulsado por el sector de electrificación y por las ganancias generadas por la venta de AmerCable y de Lynxeo. A pesar de que entre junio de 2024 y junio de 2025 disminuyó su participación en la multinacional francesa desde 19,2% a 14,4%, la contribución de Nexans a los resultados del holding aumentó en 76,9%, alcanzando los $59.210 millones.

Recientemente, y fuera del último periodo reportado, Quiñenco vendió 2,2 millones de acciones de Nexans y disminuyó a un 9,2% su participación en la compañía, en una operación que recaudó un total de US$310 millones y generaría un resultado neto estimado preliminarmente en US$89,5 millones.

En el segmento energía, el aporte de Enex creció significativamente a $24.408 millones, con un mejor desempeño operacional, impulsado por un alza de un 6,7% en los volúmenes de venta, reflejando crecimiento en todos los países en los que está presente. Asimismo, el resultado no operacional también registró una variación favorable, debido en gran medida a un mejor resultado en diferencias de cambio en el semestre informado.

En el segmento de servicios portuarios, SM SAAM reportó una ganancia neta de US$40 millones y un aumento de un 31,2% en su contribución a los resultados de Quiñenco, la que alcanzó los $23.671 millones. Este positivo resultado se explicó por un buen desempeño operacional de sus segmentos Remolcadores y Logística Aérea y un menor gasto por impuestos en el semestre.

En el segmento bebidas, CCU reportó un resultado de $46.560 millones, lo que representa una disminución de un 18,7% respecto de la utilidad neta alcanzada en el primer semestre de 2024, que incluía una ganancia no recurrente por la venta de un terreno en Quilicura.

Excluyendo ese efecto, el resultado habría aumentado un 28,2%, gracias a un mejor rendimiento de su operación en los segmentos Chile y Negocios Internacionales, y a un mayor crédito por impuesto a las ganancias. A nivel corporativo.

Quiñenco presentó un mejor resultado, primordialmente explicado por una variación favorable en el impuesto a la renta y mayores ingresos financieros durante el semestre.