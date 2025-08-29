Vapores registra pérdidas en el segundo trimestre, pero sigue acumulando ganancias en 2025

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), del grupo Luksic, registró pérdidas por US$19,3 millones el segundo trimestre cifra que se compara negativamente con las ganancias por US$28,8 millones anotadas en igual periodo de 2024.

Sin embargo, en el resultado semestral se dio la situación inversa. En los primeros seis meses del año se acumularon utilidades por US$130,1 millones cifra que contrasta con la pérdida registrada en el mismo período del año pasado por US$130,3 millones.

La naviera Hapag-Lloyd, donde la compañía tiene el 30% de la propiedad, aportó a CSAV US$225,1 millones en resultado, menor en 2% respecto del primer semestre 2024. Por lo tanto, la variación del resultado acumulado de CSAV respecto del año pasado se explica por un menor gasto en impuestos y un positivo efecto en tipo de cambio, explicó la compañía.

Perspectivas

“La primera mitad del año mostró positivos avances en la red Gemini con niveles de confianza del orden del 90% y un aumento en un 11% del volumen transportado por Hapag-Lloyd. Las tarifas, en tanto, se mantuvieron estables con un promedio de US$1.400 por TEU”, dijo el CEO de CSAV, Óscar Hasbún.

Agregó que en el período hubo mayores gastos por costos one-off dado el inicio de Gemini, problemas logísticos de congestión en puertos y por la capacidad de transporte efectiva que ha crecido en mayor medida que el volumen de carga.

“Por ahora, la segunda mitad del año se ve más desafiante que la primera”, señaló el ejecutivo.

En febrero de 2025 se inició la operación de Gemini Cooperation entre Hapag Lloyd y Maersk. Al respecto la compañía señaló que la totalidad de las naves ya están operando con un nivel de confianza del 90%.

Dividendos

La compañía recordó que Hapag-Lloyd actualizó el rango de perspectivas de resultados para este 2025: situó el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) entre US$2.800-US$3.800 millones versus el rango de entre US$2.500 millones y US$4.000 millones pronosticado en el reporte del resultados del primer trimestre. En el caso del Ebit ahora estiman que se situará entre US$250-US$1.250 millones versus entre US$0,0 y US$ 1.500 millones.

Este pronóstico, dado el escenario global, está sujeto a un alto grado de incertidumbre, precisó la empresa.

Añadió que en el segundo trimestre se recibió de parte de Hapag-Lloyd un dividendo bruto de 432 millones de euros y CSAV Germany recuperó una retención bruta de 135 millones de euros. Ambos flujos fueron distribuidos a Chile generando nuevas retenciones, con lo que el monto por recuperar asciende a 520 millones de euros a la fecha.

Tras conocerse los resultados la acciones de CSAV anotaban un descenso de 0,54% a $48,14 en la Bolsa de Comercio de Santiago.