Ralph Lauren gana disputa contra Hites por caso de inscripción de marca que hace alusión al polo

En la foto: un modelo de la marca de Hites The King's Polo Club y otro modelo de Ralph Lauren Corporation.

La estadounidense Ralph Lauren Corporation ganó en la Corte Suprema una disputa contra Hites por la alusión del deporte polo en una de sus líneas de ropa.

La firma chilena quería registrar la marca “The King`s Polo Club”, pero para la empresa de moda extranjera no se debía permitir que se usara en la marca una alusión al polo, ya que el caballo y jinete o jugador era un sello de ellos.

“Basta comparar la marca solicitada (la de Hites) con las marcas de cuales la recurrente (Ralph Lauren Corporation) es titular para verificar que se trata de signos confusamente similares, lo que llevará a que el público consumidor tenga la errónea creencia de que se trata de marcas con el mismo origen empresarial, ya que presentan similitudes determinantes en términos gráficos, fonéticos y figurativos", dijo la Corte Suprema en su reciente fallo.

La decisión de la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– fue un fallo unánime a favor de la firma estadounidense.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Ante este contexto, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, “la que incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas que regulan la irregistrabilidad de marcas que inducen a confusión o error a los consumidores”, explicó el Poder Judicial en un comunicado.

“La similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta en el elemento principal, constituido por el jinete, el caballo, la chueca o taco y su disposición en el logotipo, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger”, dice el fallo.

La resolución significa un revés para Hités en la última instancia judicial del caso, ya que en 2019, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Indapi) rechazó la demanda de oposición por The Polo/Lauren Company L.P., concediéndose el registro pedido de la marca mixta “The King´s Polo Club”, solicitada por Comercializadora S.A (Hites). Una decisión que luego fue ratificada por el Tribunal de Propiedad Industrial en 2020.

Sin embargo, al final, la Corte Suprema dio pie al recurso de casación en el fondo deducido por la oponente, The Polo/Lauren Company, L.P.

Según los canales de venta, Hites promociona los productos de The King`s Polo Club, que se concentra en vestimentas.