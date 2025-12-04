VOTA INFORMADO por $1100
    Recaudación por cotización adicional para pensiones llega a US$231 millones y total del fondo es de casi US$450 millones

    El Fondo Autónomo de Protección Previsional publicó su reporte del trabajo a la fecha y el total de dinero que hoy administran.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En la foto, de izquierda a derecha: Soledad Huerta, Rodrigo Caputo, Enrique Marshall, Rosario Celedón y Sergio Soto.

    El Fondo Autónomo de Protección Previsional (Fapp), organismo de carácter técnico creado para financiar las nuevas prestaciones del “Seguro Social Previsional” (beneficio por años cotizados, cotización con rentabilidad protegida, compensación por diferencias de expectativas de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia), reportó su trabajo a la fecha y lo recaudado a noviembre de 2025.

    Sobre el proceso de recaudación de la nueva cotización con cargo al empleador entregada al fondo autónomo correspondiente, en una primera etapa, al 0,9% de la remuneración imponible, el Fondo Autónomo informó que, entre los ciclos de agosto y octubre de este año, el fondo acumula un monto recaudado de $212 mil millones (unos US$231 millones).

    El monto acumulado por la cotización adicional se da en un contexto de una participación promedio de más de 5,9 millones de cotizantes y cerca de 486 mil empleadores, “cifras en línea con las proyecciones realizadas al inicio del proceso de instalación”, dijo en comunicado.

    Con esto, a noviembre de 2025, el fondo autónomo suma recursos por $410 mil millones (US$ 446 millones), provenientes de la recaudación de la nueva cotización del 0,9% y la transferencia de US$ 200 millones realizada desde el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) informada en agosto de 2025.

    En la foto, de izquierda a derecha: Rosario Celedón, Enrique Marshall, Soledad Huerta y Rodrigo Caputo.

    “Este es nuestro primer reporte de todo el trabajo que hemos realizado durante estos meses, en los que hemos instalado un organismo desde cero. Hoy estamos muy orgullosos, porque hemos logrado conformar un buen equipo para tener una institución cada vez más robusta para afrontar los desafíos que tenemos en el horizonte”, sostuvo el presidente del consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional, Enrique Marshall.

    Mientras que el director ejecutivo, Sergio Soto, agregó que “estamos trabajando para proveer los fondos para el pago de los beneficios del Seguro Social Previsional por años cotizados y compensación a mujeres por expectativa de vida que comienzan en enero. Al mismo tiempo, avanzamos bajo un calendario muy exigente en la construcción del ecosistema tecnológico que permitirá implementar la reforma, incluyendo la licitación de la cartera de inversiones y la instalación de procesos robustos. Y uno de nuestros objetivos es que, desde agosto de 2026, las nuevas cotizaciones con rentabilidad protegida sean recibidas con altos estándares de seguridad, quedando debidamente custodiadas y garantizadas, y velando por una comunicación transparente y accesible de ellas a cada cotizante”.

    De cara al futuro, durante 2026, el Fondo Autónomo de Protección Previsional y su Administrador dijo que tendrá varios hitos y desafíos relevantes.

    “Además del financiamiento para el pago de los beneficios en enero de 2026, se debe iniciar el proceso de licitación de carteras de inversión, implementar la cotización con rentabilidad protegida (CRP) y responder de manera técnica, transparente y sostenible en el tiempo a todas las expectativas y plazos que exige la ley”, detalló.

