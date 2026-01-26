Reestructuración de las Cascadas de SQM: se disuelven dos sociedades pero acciones seguirán transando

Desde la semana pasada, el calendario para concretar la reestructuración de las sociedades Cascadas a través de las cuales Julio Ponce posee el 26% de SQM empezó a correr.

La semana pasada las compañías informaron al mercado que no se superó el límite del derecho a retiro establecido en las juntas de accionistas. Con esto, se concretó la compra del 10% que Potasios tenía en Pampa Calichera a Norte Grande, operación que implicó el desembolso de $246.925 millones. Y este lunes se informó que se procederá a la fusión por absorción de dos compañías abiertas.

Esta primera fase de la reestructuración implicará la absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco y de Nitratos en Potasios.

El viernes por la noche, N itratos comunicó vía hecho esencial que el próximo 2 de febrero se concretará la fusión, por lo que “Potasios será la sucesora y continuadora legal de la sociedad, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones, quedando la totalidad del patrimonio de la sociedad incorporado en Potasios”.

Al mismo tiempo, “la sociedad se disolverá de pleno derecho, sin necesidad de efectuar su liquidación”.

Por su parte, Pampa Calichera señaló que ese mismo 2 de febrero se concretará su fusión y que “Oro Blanco será la sucesora y continuadora legal de la sociedad, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones”.

Pero a pesar de la fusión por absorción y su disolución, tanto las acciones de Pampa Calichera como de Nitratos continuarán transándose en bolsa , al menos hasta que se concrete el canje de acciones. Y justamente el hecho de que se conozca la relación de canje posibilita que continúen transando.

En concreto, las pasadas juntas de accionistas de diciembre aprobaron como relación de canje para la fusión 109 nuevas acciones de Oro Blanco por cada acción Serie A de Pampa Calichera, y 120 nuevas acciones de Oro Blanco por cada acción Serie B de la sociedad.

En el caso de Nitratos, la junta acordó como relación de canje para la fusión 0,01235 nuevas acciones serie A de Potasios por cada acción de la Nitratos y 0,00082 nuevas acciones serie B de Potasios por cada acción de la sociedad.

Para concretar el canje aún resta una etapa. En concreto, la inscripción de las nuevas acciones de Oro Blanco y Potasios ante la CMF se realizaría también durante la primera semana de febrero, para así permitir a los accionistas de Pampa Calichera y Potasios intercambiar sus papeles actuales por títulos de la sociedad absorbente. Se espera que dicho canje se concrete a mediados del próximo mes.

Una vez dados dichos pasos, se dará inicio a la segunda fase de la fusión. El calendario de la reestructuración presentado en el roadshow a inversionistas a fines de diciembre, establece que la segunda fase, que implica la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco, deben ser también aprobadas por las juntas de accionistas, la que debe ser convocada antes del 31 de marzo de 2026.

Según las estimaciones de las sociedades Cascada, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, dejando solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.