Reestructuración de las Cascadas: Pampa Calichera se desprende de acciones de SQM

En medio del proceso reestructuración societaria de las sociedades Cascada a través de las cuales Julio Ponce posee el 26% de SQM, Pampa Calichera salió al mercado para desprender de acciones de la minera no metálica.

En concreto, esta semana se realizaron dos transacciones mediante las cuales Pampa Calichera vendió títulos de SQM por un total de $53.635.310.020.

La primera operación se llevó a cabo el lunes 26 de enero, cuando Pampa Calichera -la sociedad que será absorbida por Oro Blanco- vendió 63.693 acciones serie B de SQM a un precio promedio de $73.500, por un total de $4.681.435.500.

La segunda operación se concretó el martes 27 de enero, mediante la venta de 672.998 acciones serie B de SQM a un precio promedio de $72.740, lo que implicó un monto total de $48.953.874.520.

A pesar de la fusión por absorción y su disolución, tanto las acciones de Pampa Calichera como las de Nitrato -la sociedad que será absorbida por Potasios-, continuarán transándose en bolsa, al menos hasta que se concrete el canje de acciones. Y justamente el hecho de que se conozca la relación de canje posibilita que continúen transando.