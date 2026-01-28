SUSCRÍBETE POR $1100
    Reestructuración de las Cascadas: Pampa Calichera se desprende de acciones de SQM

    Esta semana se llevaron a cabo dos operaciones, mediantes las cuales Pampa Calichera se desprendió de acciones de SQM por un total $53.635.310.020.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En medio del proceso reestructuración societaria de las sociedades Cascada a través de las cuales Julio Ponce posee el 26% de SQM, Pampa Calichera salió al mercado para desprender de acciones de la minera no metálica.

    En concreto, esta semana se realizaron dos transacciones mediante las cuales Pampa Calichera vendió títulos de SQM por un total de $53.635.310.020.

    La primera operación se llevó a cabo el lunes 26 de enero, cuando Pampa Calichera -la sociedad que será absorbida por Oro Blanco- vendió 63.693 acciones serie B de SQM a un precio promedio de $73.500, por un total de $4.681.435.500.

    La segunda operación se concretó el martes 27 de enero, mediante la venta de 672.998 acciones serie B de SQM a un precio promedio de $72.740, lo que implicó un monto total de $48.953.874.520.

    A pesar de la fusión por absorción y su disolución, tanto las acciones de Pampa Calichera como las de Nitrato -la sociedad que será absorbida por Potasios-, continuarán transándose en bolsa, al menos hasta que se concrete el canje de acciones. Y justamente el hecho de que se conozca la relación de canje posibilita que continúen transando.

