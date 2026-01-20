SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cascadas de SQM siguen adelante con reestructuración luego de que pocos accionistas decidieran retirarse

    Ahora se pondrá en marcha la compra por parte de Norte Grande del 10% de Pampa Calichera en manos de Potasios, y la fusión Pampa Calichera en Oro Banco, y la de Nitratos en Potasios. Una vez concretados estos pasos se citará a juntas de accionistas para aprobar la segunda fase de la reestructuración.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    La reestructuración de las sociedades a través de las cuales Julio Ponce detenta el 26% de SQM seguirá adelante, luego de que por la tarde de este martes informaran que el ejercicio del derecho a retiro por parte de los accionistas minoritarios estuviera por debajo del máximo fijado.

    La operación implicará, en esta primera fase la fusione de Pampa Calichera en Oro Blanco y la de Nitratos en Potasios, así como la compra por parte de Norte Grande del 10% Pampa Calichera en manos de Potasios. Sin embargo, el proceso aprobado por las juntas de accionistas gatilló el derecho a retiro establecido por la Ley de Mercado de Valores, el cual tenía un límite por cada sociedad.

    Así, para ser declarada exitosa, la suma de los derechos a retiro no debe superar los US$31,6 millones. En Oro Blanco el máximo es de US$12 millones, en Calichera de US$7,6 millones, en Nitratos de US$10 millones, y de US$2 millones en Potasios.

    En ninguna de estas sociedades se superó el límite. Según los hechos esenciales enviados este martes, Oro Blanco deberá pagar $323.544 a los accionistas minoritarios considerando que entre el 19 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026 ejercieron el derecho a retiro accionistas disidentes, que representan en conjunto 53.924 acciones de la Sociedad, equivalentes a un 0,000023% del total de las acciones emitidas por la Sociedad

    En el caso de Calichera, se recibieron solicitudes de disidentes por un 0,002194% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, cifra que asciende a $38.895.331.

    En el caso de potasios, el monto llega a $4.842.200 equivalente al 0,000759% del total de las acciones, mientas que en Nitratos la cifra llegó a $3.678.662.

    Esto implica que se cumplieron con las condiciones para seguir adelante con la reestructuración de societaria, por lo que las cuatro compañías informaron que “de conformidad a lo aprobado en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 19 de diciembre de 2025, se deja constancia que los efectos de la fusión se producirán a contar del primer día hábil del mes siguiente a la fecha en que se otorgue la escritura pública declarativa que certifique el cumplimiento de las condiciones ahí acordadas”.

    Con esto, el calendario de la reestructuración continúa en marcha. Esto implica que la venta de acciones de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande podría realizarse a mediados de enero. Luego, se realizará la inscripción de nuevas acciones de Oro Blanco y Potasios ante la CMF pues estos papeles deben ser ofrecidos a los accionistas de Calichera y Nitratos. Dicho canje de títulos se concretaría en febrero.

    Una vez concretados estos pasos se pondrá en marcha la segunda fase de la reestructuración: la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco, operaciones que deben ser también aprobadas por las juntas de accionistas, la que debe ser convocada antes del 31 de marzo de 2026.

    Según los plazos dados a conocer a los inversionistas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, dejando solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.

    Más sobre:MercadoCascadasJulio PonceSQM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

    “Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

    La puesta en escena de Gabriel Boric en enero de 2022 para presentar su primer gabinete

    Lo más leído

    1.
    La venta de Construmart llega a tribunales: accionista minoritario acusa “infracciones legales”

    La venta de Construmart llega a tribunales: accionista minoritario acusa “infracciones legales”

    2.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    3.
    Mosa pasa a la ofensiva y va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Mosa pasa a la ofensiva y va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    4.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    5.
    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos
    Chile

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

    “Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles
    Negocios

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Cascadas de SQM siguen adelante con reestructuración luego de que pocos accionistas decidieran retirarse

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela
    Mundo

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar