Resultados de matriz de Louis Vuitton dan señales de “brotes verdes” en el sector del lujo

El conglomerado francés del lujo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) reportó ventas mejor a lo esperado del mercado. Las cifras no solo entusiasmaron a los inversionista de la matriz de Louis Vuitton, sino que también a todo el sector.

La clave de estos resultados estuvieron en Asia, principalmente China. “El resto de Asia experimentó una notable mejora en las tendencias con respecto a 2024″, dijo la firma en un comunicado.

“LVMH mostró una buena resiliencia y mantuvo su poderoso impulso innovador a pesar de un entorno geopolítico y económico perturbado. Europa y Estados Unidos, que se mantuvieron estables con respecto a los primeros nueve meses de 2024, se beneficiaron de una sólida demanda local. Japón registró una caída con respecto al mismo período de 2024, impulsada por el crecimiento del gasto turístico debido a la depreciación del yen”, añadió.

Louis Vuitton STEPHANIE LECOCQ

En detalle, los ingresos de LVMH (que considera la línea de vinos y licores, moda y artículos de cuero, perfumes y cosméticos, relojes y joyas y venta minorista selectiva) llegaron a 18 280 millones de euros, lo que significó un aumento de un 1% respecto al mismo período del año anterior. Además, las ventas de LVMH se recuperaron luego de dos trimestres consecutivos, donde los ingresos bajaron, -3% y 4-% respectivamente.

Ante este contexto, la acción de LVMH subía 12,05%, siendo la que más sube dentro de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo.

“Los últimos resultados trimestrales de LVMH y el dinámico crecimiento del precio de sus acciones indican que el sector de la moda y el lujo podría estar recuperando el favor de los inversionistas tras un período de incertidumbre y declive”, comentó Diego Mora, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam,

Los analistas de JP Morgan dijeron que el entorno general era lo suficientemente positivo como para esperar una temporada de informes de lujo en general mejor. Esto es porque ven un mejor ánimo de demanda del lujo por parte de China, según consignó Reuters.

Sobre su recuperación en China, LVMH apuntó a su trabajo para estimular el consumo en el gigante asiático luego de la caída que registró producto de las consecuencias de la pandemia.

“The Louis, un espacio similar a un museo en forma de crucero en Shanghái, que reimaginó el espíritu viajero de la Maison y atrajo a un gran número de visitantes”, dijo la firma sobre su hitos del peridio.

Los ciudadanos chinos, que representan alrededor de un tercio de las ventas de la industria, impulsaron aproximadamente el 60% del crecimiento de la industria entre 2000 y 2019, según estimaciones de Morgan Stanley y consignadas por Reuters.

“Las cifras trimestrales han sorprendido positivamente a los inversionistas y probablemente mantendrán vivo el impulso del precio de las acciones del sector”, dijo Stefan Bauknecht, gestor de cartera de acciones de DWS, a Reuters.

Aun así, como el mercado inmobiliario chino no muestra señales de una recuperación significativa, los datos económicos sugieren solo un desarrollo positivo moderado, añadió.

De esta forma, de acuerdo con lo consignado por Reuters, la directora financiera de LVMH, Cécile Cabanis, advirtió el que el grupo seguirá enfrentándose a la incertidumbre económica y a tipos de cambio desfavorables en el cuarto trimestre.

UBS, que prevé un crecimiento orgánico de las ventas del 4% para el sector el próximo año, espera una inflexión en el crecimiento de las ventas recién en la segunda mitad del próximo año, con las colecciones de nuevos diseñadores llegando a las tiendas a partir del segundo trimestre.

El positivismo por el lujo tras los resultados a LVMH también contagió a su competencia. Las acciones de Hermes, Kering, Richemont, Burberry y Moncler subían entre un 5% y un 9%.