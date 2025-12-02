VOTA INFORMADO por $1100
    Retailers vivieron el Black Friday de este año con mayores inventarios disponibles y menor actividad promocional

    Las compañías de venta minorista, en general, reportaron inventarios superiores a los de diciembre de 2024.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Black Friday 2023. Foto referencial.

    Desde el viernes 28 de noviembre hasta ayer 1 de diciembre, 406 marcas ofrecieron miles de productos con descuentos en el marco del Black Friday, último evento ecommerce del año que tiene una doble función para las firmas del comercio minorista: corregir inventarios abultados y/o ser el inicio del mejor período de ventas; la temporada navideña.

    En este contexto, los grandes retailers presentaron distintos niveles de stocks, mayoritariamente acotados, aunque más altos que en diciembre de 2024. En la industria sostienen que niveles de este tipo son correctos de cara al Black Friday y la temporada navideña, que es la más fuerte en ventas de todo el año.

    Específicamente, el holding Falabella reportó en septiembre de este año inventarios por $1.970.791 millones, lo que implica un 16,99% más que los que presentaba en diciembre de 2024. De acuerdo con los estados financieros del tercer trimestre de la matriz de Falabella, Tottus y Sodimac en septiembre presentaron “menores niveles de promocionalidad, apalancado en una exitosa planificación de inventarios, donde la antigüedad promedio de los inventarios se redujo versus el año anterior”.

    En tanto, Cencosud –compañía que opera en seis países y en nuestro país tiene formatos como Jumbo, Santa Isabel, Easy y París– informó stocks por $1.865.064 millones, lo cual representa un 13,25% más que al cierre del año anterior.

    Ripley Corp experimentó un alza de 19,07% de sus inventarios, con un total de $488.199 millones al tercer trimestre de 2025. Al respecto, la compañía ligada a la familia Calderón destacó que tuvo “una mejor gestión del inventario permitió mantener bajos niveles de stock obsoleto y reducirlo en 0,4 y 0,5 puntos porcentuales en Chile y Perú respectivamente. Lo anterior, se complementó con una menor actividad promocional y una mayor participación en la venta de productos que maximizan nuestra rentabilidad”.

    Por su parte, los retailers enfocados en el público C3D mostraron niveles más elevados de stocks. ABC –firma resultada de la fusión de ABCDin con La Polar– presentó en septiembre inventarios por $88.650 millones, Tricot por $50.995 millones y Empresas Hites por $66.166 millones, lo cual implica crecimiento de stocks por 19,08%, 26,82% y 41% respectivamente. Específicamente, el caso de Hites implicaría un sobrestock.

    Pilar Lamana, socia fundadora de Go To Market –consultora especializada en estrategia y desarrollo de negocios– y directora de empresas, explica: “El Black Friday es un momento muy importante para que los retailers vehiculicen aquellos productos donde tienen más stock para así poder mejorar la salud del inventario al enfrentar la Navidad. El cuarto trimestre representa alrededor del 35% de las ventas del año y la Navidad juega un papel muy importante. Sin embargo, es fundamental que los retailers intenten vender la mayor cantidad de producto a precio lleno, no en liquidación”.

    De acuerdo con la también ex ejecutiva de Unilever, la estrategia de los firmas minoristas “debería ser aprovechar el evento de comercio electrónico para mejorar la salud del inventario y enfrentar la temporada navideña con inventario de buena calidad”. Es decir, estas grandes empresas buscan eliminar el exceso en algunas líneas de productos en el evento digital y así poder limitar las promociones y vender a precio completo en el período navideño.

    Presión sobre la logística

    “Buena parte del comercio minorista entró a 2025 con más stock del deseado”, explica Nicolás Kunstmann, cofundador de Drivin, firma de tecnología para logística, quien agrega que la realidad del comercio no necesariamente es igual a la de las grandes retailers que han podido gestionar de mejor maner sus inventarios.

    El también director comercial de Drivin –firma fundada en Chile y con presencia en 25 mercados– puntualiza que las proyecciones de consumo fueron más optimistas de lo que finalmente ocurrió, y muchas compañías prefirieron mantener niveles altos de abastecimiento como mecanismo defensivo ante la incertidumbre económica. Sin embargo, asegura que “el sobrestock no solo presiona financieramente, sino que además congestiona los centros de distribución y las bodegas. Esto limita la capacidad operativa para el peak de Black Friday, haciendo que los eventos Cyber se transformaran en una oportunidad crucial para destrabar bodegas y ganar eficiencia espacial”.

    Los eventos de comercio electrónico se han configurado como una “ventana crítica para corregir inventarios antes de la temporada navideña”, asegura Kunstmann. Sin embargo, el cofundador de Drivin aclara que “a diferencia de años anteriores, hoy vemos a las empresas mejor preparadas. Muchas están acelerando la digitalización de su logística, especialmente en la última milla. La capacidad de un socio tecnológico para planificar rutas de forma inteligente, ajustar la operación minuto a minuto y reaccionar en tiempo real ante cambios de demanda o tráfico se ha vuelto esencial”.

    Este elemento se vuelve fundamental para que las empresas, tanto grandes multitiendas como emprendedores, puedan sostener una experiencia del cliente óptima. “Los eventos como el Black Friday dependen, en gran medida, de la capacidad de entregar rápido, con trazabilidad y sin fricciones”, remata Kunstmann, indicando que las expectativas de los clientes son cada vez más exigentes.

