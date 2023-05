Richard von Appen ingresa al consejo general de la Unión Social de Empresarios Cristianos

La Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC) renovó su consejo general y su directorio. El actual presidente de Sofofa, Richard von Appen, fue uno de los nombres que se incorporó al consejo.

A través de un comunicado, la USEC informó que Enrique Cruz Ugarte asumió como nuevo presidente en reemplazo de Francisco Jiménez Ureta, quien terminó su período de dos años. Cruz es socio de la Corporación desde 2013 y miembro del Consejo General.

“Una empresa exitosa y sostenible tiene que una preocupación por la dignidad de la persona, su dimensión humana y espiritual, y de la que los empresarios nos tenemos que hacer cargo. Hoy tenemos que pasar a la acción, y desde USEC, queremos proponer iniciativas para que tengamos cada día empresas más humanas, que les vaya muy bien, pero vayan recomponiendo el tejido social y dejando huella en la sociedad” dijo Cruz

El titular es ingeniero civil de la Universidad Católica y actual Presidente Ejecutivo de CyD Ingeniería (pionera en la consultoría de ingeniería en Chile), de la cual fue anteriormente gerente general entre 2007 y 2017. Participa en los directorios de BIM Forum Chile (Cámara Chilena de la Construcción), His Way At Work (HWAW) y Fundación Educacional Santa Rosa de Lo Barnechea. También es graduado del Executive Program in Strategy and Organization de la School of Business Stanford.

Además de la renovación del directorio, también se hizo lo mismo en el Consejo General, donde se incorporó Richard von Appen Lahres, y Eduardo Bizama Cabalá, director de empresas.

El Directorio de USEC quedó conformado por Enrique Cruz Ugarte, Presidente; Francisca Valdés Vigil, Primera Vicepresidente; Cristián Matetic Hartard, Segundo Vicepresidente; Juan Carlos Garcés Jordán, Director de Finanzas; María Angélica Zulic Guzmán, Secretaria General; Francisco Jiménez Ureta, Past President; Rafael Ferrada Moreira, Juan Enrique Serrano Spoerer y Pilar Zabala Meruane, directores.

El Consejo, por su parte, estará integrados por María Ivón Abuawad Abuawad, Ignacio Arteaga Echeverría, Eduardo Bizama Cabalá, María José Bosch Kreis, Álvaro Cruzat Ochagavía, Carolina Dell’Oro Crespo, Andrés Echeverría Salas, Francisco José Errázuriz López, Pablo Guzmán Rencoret, Erwin Hahn Huber, Juan Ignacio Infante Prado, Jorge Matetic Riestra, Sergio Merino Gómez, Rolando Medeiros Soux, Alfonso Mujica Vizcaya, Juan Carlos Nieto Fuenzalida, Ximena Salgado Gamboa, Fernando Sánchez Pérez, Paula Schmidt Meyerholz, Augusto Undurraga Bulnes, y Richard von Appen Lahres.