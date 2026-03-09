Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones

El investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara, abordó la situación de la economía chilena en medio del cambio de gobierno, con el cierre de la administración de Gabriel Boric y el inicio del mandato de José Antonio Kast, que comienza este miércoles.

En conversación con el programa Money Talks, de La Tercera, el economista se refirió al escenario fiscal, las perspectivas de crecimiento y los debates tributarios que enfrentará la nueva administración.

Críticas al manejo fiscal

En materia fiscal, Vergara se alineó con el diagnóstico del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que cuestionó la gestión y los resultados fiscales del gobierno saliente, particularmente en los supuestos utilizados para proyectar los ingresos públicos.

“Los economistas dijimos: ‘oye, ¿por qué están suponiendo este aumento tan fuerte de los ingresos públicos si esto no se va a dar?’ Sin embargo, se insistió con eso”, señaló.

El economista también se refirió a la necesidad de reducir el gasto público tras la trayectoria alcista que ha mostrado en los últimos años, aunque advirtió que el objetivo planteado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de llevar el déficit fiscal a cero será complejo.

Qué dijo Rodrigo Vergara sobre economía impuestos y contribuciones Foto: Andres Perez Andres Perez

“Hay una cierta comprensión de que aquí hay un exceso de gasto. Yo creo que es bueno hacerlo rápido, pasar el dolor rápido, digamos. Así que yo en ese sentido le encuentro razón (…) Cuando él dijo cero, el déficit era supuestamente más bajo. Ahora el déficit subió, entonces se hace más duro el ajuste ”, sostuvo.

Crecimiento: una “tarea titánica”

El expresidente del Banco Central también valoró que el nuevo equipo económico haya puesto el foco en el crecimiento, aunque se mostró escéptico respecto de la meta de alcanzar tasas cercanas al 4%.

“Yo espero que así sea. Se han identificado una serie de medidas que podrían aumentar el crecimiento potencial. Este no es un tema fácil. Es un tema complicado. Esto no es que estemos en un ciclo malo. Estamos en una tendencia ya mala ”, afirmó.

Vergara recordó que Chile lleva más de una década con una expansión promedio cercana al 2%. Si bien reconoció que el alza de las expectativas y eventuales rebajas de impuestos corporativos podrían contribuir a mejorar el escenario, advirtió que elevar el crecimiento a niveles cercanos al 4% es una “ tarea titánica ”.

Añadió que no existe una “bala de plata” para impulsar la actividad, aunque sostuvo que el nuevo gobierno ha identificado áreas clave para actuar, tanto en recortes de gasto como en medidas que podrían dinamizar la economía, particularmente en materia de permisos sectoriales.

Debate tributario

En el plano tributario, Vergara sostuvo que la tasa de impuestos corporativos en Chile es más alta que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Qué dijo Rodrigo Vergara sobre economía impuestos y contribuciones. En la imagen, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda de José Antonio Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“¿Por qué vamos a tener una tasa de impuesto mayor que los países que son mucho más ricos que nosotros? Nos van a ganar el capital . Son países que tienen muchas ventajas. Entonces, bueno, el gobierno entrante ha identificado ese tema”, afirmó.

“Es algo absolutamente indispensable”, agregó.

Sin embargo, el economista advirtió que una reducción de impuestos no se compensará automáticamente con mayor crecimiento.

“Esta cosa que de repente se dice que la baja en los impuestos va a producir un aumento en la actividad de tal magnitud que se va a compensar esa baja, no es así . Esa es la famosa curva de Laffer. Eso se da para tasas de impuestos muchísimo mayores que las que tiene Chile. Hay una cosa clara: si se baja la tasa de impuestos, va a bajar la recaudación ”, explicó.

Según dijo, esa menor recaudación solo puede compensarse con mayores ingresos por otras vías o con una reducción del gasto.

Contribuciones y mercado laboral

Vergara también expresó dudas respecto de la propuesta de reducir o eliminar las contribuciones, iniciativa incluida en el programa de Kast.

“ No tiene mucho sentido (…) Las contribuciones son un impuesto que existe en todas partes del mundo, un impuesto entre comillas eficiente”, afirmó.

“Si queremos hacer funcionar el Estado, los impuestos son necesarios”, añadió.

Qué dijo Rodrigo Vergara sobre economía impuestos y contribuciones. Foto: AtonChile. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

En materia laboral, el economista abordó la situación del empleo, con una tasa de desocupación que acumula 37 meses consecutivos por sobre el 8%.

Según planteó, una mejora del crecimiento debería traducirse en una baja del desempleo, aunque también atribuyó la debilidad del mercado laboral a medidas que han elevado los costos laborales, entre ellas el aumento del salario mínimo.

Además, criticó la insistencia del actual gobierno en el debate sobre la negociación ramal, calificándolo como “una muy mala idea”, aunque con pocas probabilidades de avanzar durante la administración de Kast.