Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021.

La evolución del mercado laboral fue un tema que se ha analizado de cerca por parte de los expertos y la oposición en los últimos años. Es que bajo la administración del gobierno de Gabriel Boric la tasa de desempleo completó 37 meses en 8% o más, y alcanzó un peak de 9% en el trimestre junio-agosto de 2023.

En el último trimestre informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente a noviembre-enero de 2026, la tasa de desocupación subió 0,3 puntos porcentuales (pp.), pasando de 8% a 8,3% anual.

El alza se debió a que la fuerza de trabajo subió 1,4%, mayor al incremento de las personas ocupadas (1,2%).

Asimismo, la creación de empleo se desaceleró en comparación a trimestres previos. En este noviembre-enero se crearon 108.976 puestos de trabajo, con un alza de 1,2%. En el trimestre móvil previo, en términos anuales se generaron 167.211, un avance de 1,8%.

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (18,4%).

Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,4% y 57,2%, respectivamente, creciendo en 0,3 pp. y 0,1 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo no presentó variación en doce meses, producto del incremento de los inactivos potencialmente activos (6,1%) y de la disminución de los inactivos habituales (-1,0%).

Versus 37 países

Esa fue la última fotografía que entregó el INE para el desempleo. No obstante, el promedio anual del año pasado para la tasa de desempleo fue de 8,5%.

Y esa cifra se puede medir con el comportamiento que tuvieron los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) donde se incluye Chile, que en la actualidad suma 38 miembros.

Al respecto, de acuerdo al análisis que realizó el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, Chile mejoró levemente en el ranking en relación con 2024, ya que pasó de la quinta posición con la tasa de desempleo más alta de ese grupo de naciones, al sexto lugar. Y si se compara con 2023, mantuvo la misma ubicación.

Así, de acuerdo a datos recopilados por el OCEC-UDP, en 2025 Chile se ubicó por debajo de España (10,5%); Finlandia (9,7%); Colombia (8,9%); Suecia (8,9%) y Grecia (8,8%), países que, por lo demás, han registrado tasas históricamente altas entre las naciones de ese grupo.

Levemente por debajo de Chile se ubica Turquía, con una tasa de desocupación promedio de 8,4%. Ya más atrás, con un promedio de desempleados de 7,6%, aparece Estonia, y Letonia con 7%. Bajo el 7% de desocupación están Canadá y Lituania con 6,8%, y Costa Rica con 6,7%.

Entre los países con la menor tasa de desempleo aparecen Israel (2,9%), República Checa (2,9%), Corea del Sur (2,8%), México (2,6%), Japón (2,5%).

A nivel de los países latinoamericanos que integran la Ocde, Chile es superado por Colombia que anotó una tasa de desempleo de 8,9%. Con un mejor comportamiento aparecen Costa Rica, con 6,7% de desocupados, y México con 2,6%.

En el análisis se muestra que Finlandia fue el país que tuvo la mayor alza de desempleo con 1,3% puntos porcentuales (pp) de incremento. Luego siguió Islandia con un aumento de 0,9 pp y Reino Unido con 0,6 pp de incremento respecto a 2024.

En la otra vereda, el análisis que hace Bravo puntualiza que los países de la Ocde que registraron la mayor disminución anual en la tasa de desempleo en 2025 fueron Colombia y Grecia, con una reducción de 1,3 pp cada uno.

A su vez, la tasa de desocupación promedio de todos los países Ocde en 2025 fue 5%, lo que implica un alza marginal respecto al 4,9% de 2024. Con estos resultados, la tasa de desempleo en Chile superó en 3,5 puntos porcentuales (pp) a la observada en el promedio Ocde.

Comparación histórica

A diferencia de lo que está sucediendo en los países de la Ocde, Chile está hoy con una tasa de desempleo que tiene componentes estructurales y que es más elevada que décadas anteriores, yendo en sentido contrario a las naciones de mayores ingresos.

De acuerdo a Juan Bravo, “el valor promedio de 8,5% del año 2025 es muy superior al 6,9% promedio observado en la década 2010-2019″.

Como contrapartida, el economista señala que “en la Ocde la tasa de desempleo promedió 7% en la década 2010-2019, por lo que la tasa de desempleo promedio para 2025 de 5% implica una importante mejoría respecto a dicho periodo”.

Para Bravo, “aunque en la década 2010-2019 la tasa de desempleo de Chile fue muy similar a la observada en la Ocde, las trayectorias han divergido, ya que la tasa de desempleo muestra una marcada tendencia alcista en Chile, mientras que en la Ocde la tendencia es la opuesta”.

Una de las metas que tiene en materia económica el nuevo gobierno de José Antonio Kast es reducir la tasa de desempleo de los niveles actuales de 8,5% promedio, a 6% al final de su período de cuatro años. De lograrlo, la posición de Chile pasaría del sexto con la mayor tasa de desempleo, a ubicarse en el lugar 18, junto a Portugal.