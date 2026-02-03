Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, atribuyó las correcciones en las cifras fiscales, realizadas en cada reporte, a la inestabilidad de los ingresos por concepto de impuesto de primera categoría, tributo que se cobra de las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras.

“Los de segunda categoría (de las rentas del trabajo) están absolutamente en línea o, como porcentaje del PIB, han sido bastante estables, pero los de primera categoría siguen siendo el principal desafío y, a mi juicio, el principal talón de Aquiles que ha tenido también nuestra administración”, dijo en radio Pauta.

“Se han hecho bastantes esfuerzos para aquello, pero la situación es desafiante. La manera más fácil de decir cómo se hace todo mal y, en realidad, a mi juicio, hay harto que entender para ver qué realmente está sucediendo”, dijo sobre el contexto de proyectar las cifras fiscales.

Así, a modo de ejemplo, Martínez apuntó a que es “difícil entender por qué uno termina con una recaudación del mismo tamaño como un porcentaje del PIB que hace 10 años, después de todas las reformas tributarias que hemos tenido en materia de ingresos tributarios, sacando a la minería”, comentó.

“Los 11 grandes contribuyentes (...) decrecieron en más de un 20% su tributación. En cambio, todo el resto del sistema de régimen general aumentó en un 7%”, añadió.

La directora de Presupuestos apuntó que el desafío es afinar los instrumentos de medición de ingresos, más que sacar conclusiones como que las grandes empresas están pagando menos impuestos.

“Más allá de las proyecciones, igual la tasa de recaudación está siendo más baja de lo que uno esperaría que fuera”, añadió.

Además, Martínez estimó que el desafío en temas fiscales está en el concepto de ingresos y no de gasto. “Ya le hemos pedido harto al Estado”, dijo la directora de Presupuestos. “Poner todos los esfuerzos de convergencia fiscal en gasto puede ser insuficiente”, complementó.

“Siempre hay espacio para seguir mejorando eso, pero cada día es más estrecho y sobre todo depende también de la voluntad del Congreso, lo que quiera hacer de manera sustantiva en materia de gasto. Pero hoy día en materia de ingresos es donde están los mayores desafíos”, añadió.

Ajuste de US$6.000 millones

Sobre el plan fiscal de reducir US$6.000 millones del próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, Martínez comentó que “no es necesario para llegar al 2030 con un 0% de balance estructural”.

“En ninguna parte (del mundo vía organismo internacional) nos están pidiendo un ajuste de US$6 mil millones”, comentó.

De igual forma, Martínez comentó que “es necesario seguir haciendo espacio fiscal y seguir reasignando el gasto”.



