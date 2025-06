Rodrigo Vergara y el desempeño del gobierno en materia de crecimiento económico: “No le fue bien, ya es un dato”

Una mala evaluación sobre el desempeño económico del gobierno realizó el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien actualmente integra el equipo económico de la campaña presidencial de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En diálogo con MoneyTalks, el economista lamentó que la palabra crecimiento “no haya estado siquiera en el programa”, y aunque reconoció como algo “bueno que la hayan retomado”, calificó como “negativas” las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en que defendió la gestión económica de su administración y afirmó: “Yo no estoy acá para dejar contentos a los grandes empresarios”.

En esa línea, al realizar un balance del gobierno en materia de crecimiento económico, señaló que “a esta administración no le fue bien en esto, ya es un dato, no hay mucho que cambiar”.

A continuación, trazó los desafíos que deberá enfrentar el nuevo Ejecutivo que asumirá en marzo de 2026. “Yo creo que es tarea de la próxima administración (mejorar el crecimiento) y creo que el horno está para bollos. Creo que la próxima administración debiera partir con un programa audaz en dos o tres áreas, pero una de esas áreas es esta”, indicó.

Qué dijo Rodrigo Vergara sobre la economía

Al respecto, planteó como fundamental resolver las necesidades de financiamiento, más allá de reformas que aumenten gravámenes, sino que enfrenten el gasto fiscal.

“El ministro Marcel nos dice que no hay espacio para reducir el gasto. Yo discrepo eso. Yo creo que sí hay espacio para reducir el gasto. Uno perfectamente puede reducir el gasto entre uno y dos puntos del producto, pero para eso necesita mucha fuerza, mucha audacia y mucha muñeca política. Yo creo que sí se puede hacer”, afirmó.

Consultado sobre experiencias positivas en esta materia, como las del gobierno de Javier Milei, en Argentina, Vergara dijo que el mandatario trasandino “tenía una situación mucho más dramática que la chilena, y la verdad es que también tenía una cosa que lo ayudó mucho, que era una inflación desbocada. Entonces la inflación desbocada, si tú al final congelas los salarios, la inflación te come los salarios reales y ahí tienes un ajuste muy importante”.

Volviendo al plano local, aseguró que es posible ser más audaces toda vez que existe un estancamiento en las tasas de crecimiento en torno al 2% que ya se extiende por cerca de 10 años “y de alguna forma creo que se ha ido generando un cierto consenso que es necesario golpear la mesa. Y eso hace que tenga más viabilidad política”.

Eso sí, reconoció que ello “va a depender mucho de cómo termine siendo la elección de fin de año, particularmente la del Congreso”. Con todo, señaló que en caso que no haya una mayoría clara para aprobar ciertas reformas, “creo que igual hay espacio para hacer muchas cosas que son decretos y cosas que son simplemente liderazgo”.

Al respecto, destacó la apuesta que realiza por su candidata presidencial. ”Evelyn Matthei está absolutamente decidida a enfrentar los problemas que tiene Chile, particularmente delincuencia, empleo y crecimiento económico. Yo creo que ella es una mujer extraordinariamente audaz”.

Situación fiscal

Para Vergara, hay algunas condiciones que dificultan un mejor desempeño económico. Entre ellas, sostuvo que “la situación fiscal sí me preocupa (...) no porque la deuda sea un 40% del PIB, porque la verdad es que una deuda del 40% del PIB es baja, en términos comparados. Los países emergentes en general tienen tasas que son más altas que esas, entonces el nivel no me preocupa, pero sí me preocupa la tendencia”, señaló.

La evaluación sobre la economía de Rodrigo Vergara. En la imagen, el ministro Mario Marcel. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En ese sentido, manifestó que además de la deuda que “estamos aumentándola rápidamente, a ello se le agrega que no hemos sido capaces de cumplir con nuestras metas fiscales”.

“De alguna forma nos vamos relajando (...) y la pregunta es que si seguimos así, cómo vamos a estar en 15 a 20 años más, y ojo que 15 a 20 años se pasan rápido”, comentó.

En su análisis sobre el futuro, consultado sobre si prefería ser optimista o pesimista, se mostró “algo escéptico”, en particular porque, a su juicio, “el sistema político nos tiene enfrentados”, cuestionando la reforma electoral del segundo gobierno de Michelle Bachelet que, acusó, “básicamente lo que hizo es que se desperdigara el sistema político y hoy es muy difícil llegar a acuerdos”.

Así, señaló que la búsqueda de acuerdos “cuesta mucho”, lo que “hace muy inoperante, muy ineficiente al sistema político”. Y aunque recordó que “en el Senado hay cierto acuerdo (para cambiarlo), uno pasa a la Cámara y los incumbentes chicos no quieren, porque van a quedar fuera”.