Romina Capetillo: Cómo las deudas le ayudaron a ser una de las más importantes influencers en finanzas personales

“En un momento la situación se hace insostenible, no sabes cómo llegaste ahí, me llamaban de todos lados, tenía con prenda el departamento y el auto, no tenía la capacidad de pedir ayuda y el sistema no confiaba en nosotros. Tuvimos que tomar decisiones difíciles como sacar a nuestras hijas del colegio e irnos a la casa de mi papá”.

Este es el testimonio de lo que le ocurrió a Romina Capetillo (34) y su familia el 2015, lo que la llevó a inspirarse en su labor actual, ser una de las más importantes influencers chilenas de finanzas personales. Con más de 72 mil seguidores en Instagram (@romicapetillo) y el sitio web www.romicapetillo.com como centro de su actividad, explica conceptos sobre inversión, intereses, cobros de créditos, cómo leer la cartola de la tarjeta de crédito, enfrentar la inflación, tips sobre organizar las finanzas y también entrega información sobre cuentas de otros influencers para profundizar. Todo en términos simples y con ejemplos.

La influencer cuenta cómo surgió la idea: “Yo tenía la autoestima súper dañada, me sentía súper poco capaz. Te acuestas pensando cómo lo voy a hacer mañana, de verdad angustiante. Estás más irritable con tus hijos, rindes menos en el trabajo. Una carga constante. Por otro lado, la relación de pareja no funciona. Todo estaba descontrolado. El tema de las deudas es súper vergonzoso y cuando ves todo negro, aparece gente en el camino. Así conocimos a un matrimonio que nos contó su estrategia y empezamos”.

Plan de salida

Capetillo estudió teatro igual que su hermana, la actriz Lorena Capetillo, además de ingeniería comercial por dos años, pero no terminó ninguna de ambas carreras. En cambio, trabajó como agente de seguros, como broker inmobiliario y en las áreas de venta y comercial en la industria de los seguros. Además, hizo una serie de cursos sobre finanzas en la CMF. Entonces -a pesar de los problemas- había cierta estabilidad. Pudieron vender su departamento y pagar algunas cuentas y viajar. “Pero eso fue un error. Tuvimos el dinero para salir de todo lo que debíamos, pero tomamos malas decisiones, pues seguimos endeudados. Entonces terminas entendiendo que la solución no está en tener más plata sino en aprender a cambiar tus hábitos, tu mentalidad, de conocer las estrategias de lo que conviene”.

Así, cuenta que les tomó cinco años salir de eso y elaboramos un plan: “Primero, visualizar la situación, calcular cuánto debíamos y a quién. Ordenamos nuestras cuentas de la más grande a la más chica. Y comenzamos a pagar las más pequeñas. Al principio no ves nada, ya al sexto mes se ven algunos cambios y te motivas. Este método en la jerga financiera se llama ‘bola de nieve’. Así estuvimos hasta pagar la última deuda a fines del 2020.

En paralelo, Capetillo elaboró un presupuesto acorde a lo que gastaban y luego de seis meses en estricto plan, “alcanzó el dinero. Entonces, dejas de sufrir. Incluso, nos sobró plata. Nuestro primer ahorro fue de $13.000″.

Los números azules de Romina fueron en alza, quien enfatiza la importancia de ahorrar, aunque sea poca cantidad e instruirse de los elementos financieros que existen e invertir. Su consejo es dividir el sueldo en tres partes: 50% para gastos fijos (arriendo o dividendo, prestamos, luz, agua, etc), 30% necesidades personales y 20% ahorro e inversión. “La educación financiera o gestionar tus recursos no lo enseñan y tienes que educarte en ello, estudiar. Cuando lo logras, tienes tus finanzas ordenadas, tienes la libertad, puedes elegir en qué quieres gastar tu plata, darte gustos, concretar proyectos. También hace que la gente ande más contenta y eso se traduce en que trabaja mejor”.

Redes Sociales y trabajo

Esteban, su esposo y cofounder de este proyecto, fue quien la la motivó en 2019 a hacer el primer video para Instagram. Capetillo recuerda que tenía mucha vergüenza y lo dejó ahí. Pasaron meses y llegó la pandemia, un escenario propicio para elaborar contenido, ya que la gente estaba en sus casas, veía las redes sociales, los retiros de las AFP y los bonos IFE. “Le hice caso y me animé. Lo hice sin presión, simplemente quería crear un espacio y enseñarle a la gente educación financiera en términos simples, brindar la ayuda que yo necesité y poner material a disposición”.

“Cómo gestionar mi dinero, aunque odies los números”, fue el primer curso que desarrolló, el que ya va en su octava versión. Luego surgió “No basta con ahorrar, hay que invertir”, el otro curso que imparte mes por medio.

Romina Capetillo, en uno de los cursos que ha impartido.

El 2021, junto a otros generadores de contenido en redes sociales (Caro Molina y Francisco Ackermann), tuvieron la idea de hacer un “Lollapalooza de las finanzas”. Así nació Finanfest, la primera cumbre de educación financiera. El 1 de octubre pasado fue su segunda versión, un evento con expositores y clases magistrales.

De acuerdo con el panorama económico mundial y a la inflación actual, Capetillo entrega sus tips para hacer frente a las finanzas personales: “Hay que consumir de manera consciente. No se trata de ser tacaño, sino que simplemente gastar acorde al presupuesto que uno tiene. Aprovechar las ofertas y evitar endeudarnos en el consumo. Además, es muy importante aprender a invertir, hacer crecer nuestro dinero, ya que la inflación hace que nuestros ahorros vayan perdiendo valor con el paso del tiempo, si los dejamos estacionados en la cuenta. Y por último, tratar de buscar la forma de generar ingresos extra, si es que se puede, emprender en algo o vender lo que no usas”.

Con respecto a lo que viene, hace días firmó con la editorial Planeta para escribir un libro sobre educación financiera que estará listo el segundo semestre del 2023 y también se encuentra en elaboración un programa que se emitirá por Youtube junto a su hermana, Lorena Capetillo, donde harán el acompañamiento a una familia para ayudarle a gestionar sus recursos. Este programa espera estar listo en diciembre de este año.