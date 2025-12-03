SAG suspende importaciones de productos de cerdo desde España por brote de peste porcina africana

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que, tras la confirmación de un brote de peste porcina africana (PPA) en España, se suspendió la importación de productos cárnicos porcinos y sus derivados provenientes del país europeo.

Junto con ello, el SAG informó que reforzó las inspecciones en el aeropuerto de Santiago, para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa o con conexiones en ese continente. Así, todo producto de cerdo de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo, explicaron.

Según informó el SAG, España notificó recientemente la detección de dos jabalíes silvestres positivos a PPA en Barcelona. Esta es la primera detección desde 1994, lo que llevó a que el país perdiera su estatus de libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa).

Tras la confirmación, las autoridades españolas cerraron automáticamente las exportaciones a otros países desde la zona afectada.

“Como medida preventiva, Chile aplicará un periodo de resguardo de 30 días —equivalente a dos ciclos de incubación del virus— desde la fecha probable de infección. Esto implica que todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente", agregaron desde el organismo fiscalizador.

Actualmente, los productos porcinos provenientes de España representan el 2% del total de importaciones de estas mercancías.

Qué es la peste porcina africana

La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los cerdos y jabalíes, y de la cual Chile está libre. No es una zoonosis, es decir, no se transmite a las personas ni por contacto con animales ni por consumo de carne o productos derivados. Sin embargo, debido a su alto impacto productivo, un eventual ingreso al país representaría un riesgo “grave” para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial.

“Es altamente contagiosa entre cerdos y puede causar hasta un 100% de mortalidad, generando graves pérdidas económicas, cierre de mercados, afectación del bienestar animal y una reducción significativa en la disponibilidad de carne y productos derivados. El virus es muy resistente y puede sobrevivir en ropa, calzado, vehículos y en productos como jamón, embutidos o tocino”, precisaron desde el SAG.