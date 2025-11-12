OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Salfacorp sigue aumentando sus ganancias ante mayor actividad de grandes proyectos mineros

    En los primeros nueve meses del año las utilidades subieron 16,5% a $39.139 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    salfacorp

    La constructora e inmobiliaria Salfacorp registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $14.279 millones (US$14,8 millones) en el tercer trimestre, superiores en 54% a las de igual periodo de 2024, mientras que sus ingresos subieron 15,4% a $269.305 millones.

    En tanto en los primeros nueve meses del año las utilidades aumentaron 16,5% a $39.139 millones y los ingresos bajaron 0,2% a $783.370 millones.

    El gerente general de Salfacorp, Jorge Meruane Boza, destacó que “los resultados del período muestran un backlog robusto y diversificado, con un volumen a ejecutar en 2026 muy interesante. En especial, la unidad de negocio ICSA muestra una dinámica positiva, con una cartera de proyectos en ejecución y en estudio que anticipa un aumento de la actividad. En el ámbito inmobiliario, el subsidio a la tasa ha impulsado recientemente una mayor demanda de viviendas durante este tercer trimestre”.

    En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía dijo que las ganancias al tercer trimestre estuvieron en línea con lo planificado para el periodo.

    Asimismo indicó que el aumento se debió a que el negocio de ingeniería y construcción (ICSA) tuvo mayor actividad que el año anterior especialmente en grandes proyectos mineros, entre los cuales se encuentra Minera Centinela y a que la unidad Aconcagua (IACO) reflejó un mayor nivel de escrituración combinada y un mayor avance de construcción en proyectos con el subsidio estatal DS49.

    Detalló que en este contexto, ICSA contribuyó con $38.009 millones, IACO con $9.502 millones y Rentas y Desarrollo Inmobiliario (RDI) tuvo pérdidas por $3.880 millones.

    Proyectos

    La compañía indicó que al cierre de septiembre ICSA cuenta con un volumen de proyectos presentados y en estudio de $4,2 billones, versus $3 billones a diciembre de 2024, de los cuales el 79% corresponde a proyectos del sector minero en las distintas líneas de negocio.

    En cuanto a los proyectos en ejecución al tercer trimestre suman 118, de los cuales 76 corresponden a ICSA, destacando proyectos con Minera Escondida, Antofagasta Minerals, Codelco (en distintas divisiones), SQM, Energía 2000 (Panamá & CAC), Minera Ojos del Salado, ODATA Chile, entre otros.

    Por otra parte, IACO cuenta con 25 proyectos inmobiliarios que se encuentran en etapa de construcción y 41 proyectos en etapa de escrituración. En cuanto a los proyectos DS49, hay 17 obras en construcción.

    Las adjudicaciones y aumentos de obras en ICSA del tercer trimestre fueron $235.000 millones, destacando las líneas Montajes y Perú. Los mandantes de los principales proyectos adjudicados en el periodo fueron: Codelco (en distintas divisiones), Lundin Mining, AMSA, SQM, Excon, y la construcción de proyectos de renta inmobiliaria (Build To Suit), entre otros.

    Más sobre:InmobiliariasSalfacorp

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mulet responde a Vallejo por críticas a AC contra Pardow: “Decir que es por un punto de prensa me parece de una liviandad tremenda”

    María Corina Machado afirma que Venezuela está en “horas decisivas”

    Detienen a pasajero de bus que portaba una granada bajo su asiento en Pozo Almonte

    Pescados Capitales: el sabor del Perú con alma provocadora

    Santa Brasa: el arte de la carne a las brasas

    Misceláneo Bar: cocina y coctelería con alma chilena

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Mulet responde a Vallejo por críticas a AC contra Pardow: “Decir que es por un punto de prensa me parece de una liviandad tremenda”
    Chile

    Mulet responde a Vallejo por críticas a AC contra Pardow: “Decir que es por un punto de prensa me parece de una liviandad tremenda”

    Detienen a pasajero de bus que portaba una granada bajo su asiento en Pozo Almonte

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Salfacorp sigue aumentando sus ganancias ante mayor actividad de grandes proyectos mineros
    Negocios

    Salfacorp sigue aumentando sus ganancias ante mayor actividad de grandes proyectos mineros

    Toyota anuncia inversión adicional de hasta US$ 10 mil millones en EE.UU. y abre planta de baterías

    Salmones Camanchaca duplica ganancias gracias a mejores cosechas: proyecta producción histórica para 2025

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”
    Cultura y entretención

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi

    Dua Lipa ensaya El Duelo de La Ley para su show de este miércoles en el Estadio Nacional

    María Corina Machado afirma que Venezuela está en “horas decisivas”
    Mundo

    María Corina Machado afirma que Venezuela está en “horas decisivas”

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven

    Declaraciones de la premier japonesa sobre Taiwán desatan tormenta diplomática y activan los “lobos guerreros” de China

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte