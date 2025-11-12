Salfacorp sigue aumentando sus ganancias ante mayor actividad de grandes proyectos mineros

La constructora e inmobiliaria Salfacorp registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $14.279 millones (US$14,8 millones) en el tercer trimestre, superiores en 54% a las de igual periodo de 2024, mientras que sus ingresos subieron 15,4% a $269.305 millones.

En tanto en los primeros nueve meses del año las utilidades aumentaron 16,5% a $39.139 millones y los ingresos bajaron 0,2% a $783.370 millones.

El gerente general de Salfacorp, Jorge Meruane Boza, destacó que “los resultados del período muestran un backlog robusto y diversificado, con un volumen a ejecutar en 2026 muy interesante. En especial, la unidad de negocio ICSA muestra una dinámica positiva, con una cartera de proyectos en ejecución y en estudio que anticipa un aumento de la actividad. En el ámbito inmobiliario, el subsidio a la tasa ha impulsado recientemente una mayor demanda de viviendas durante este tercer trimestre”.

En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía dijo que las ganancias al tercer trimestre estuvieron en línea con lo planificado para el periodo.

Asimismo indicó que el aumento se debió a que el negocio de ingeniería y construcción (ICSA) tuvo mayor actividad que el año anterior especialmente en grandes proyectos mineros, entre los cuales se encuentra Minera Centinela y a que la unidad Aconcagua (IACO) reflejó un mayor nivel de escrituración combinada y un mayor avance de construcción en proyectos con el subsidio estatal DS49.

Detalló que en este contexto, ICSA contribuyó con $38.009 millones, IACO con $9.502 millones y Rentas y Desarrollo Inmobiliario (RDI) tuvo pérdidas por $3.880 millones.

Proyectos

La compañía indicó que al cierre de septiembre ICSA cuenta con un volumen de proyectos presentados y en estudio de $4,2 billones, versus $3 billones a diciembre de 2024, de los cuales el 79% corresponde a proyectos del sector minero en las distintas líneas de negocio.

En cuanto a los proyectos en ejecución al tercer trimestre suman 118, de los cuales 76 corresponden a ICSA, destacando proyectos con Minera Escondida, Antofagasta Minerals, Codelco (en distintas divisiones), SQM, Energía 2000 (Panamá & CAC), Minera Ojos del Salado, ODATA Chile, entre otros.

Por otra parte, IACO cuenta con 25 proyectos inmobiliarios que se encuentran en etapa de construcción y 41 proyectos en etapa de escrituración. En cuanto a los proyectos DS49, hay 17 obras en construcción.

Las adjudicaciones y aumentos de obras en ICSA del tercer trimestre fueron $235.000 millones, destacando las líneas Montajes y Perú. Los mandantes de los principales proyectos adjudicados en el periodo fueron: Codelco (en distintas divisiones), Lundin Mining, AMSA, SQM, Excon, y la construcción de proyectos de renta inmobiliaria (Build To Suit), entre otros.