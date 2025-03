SEC reformula cargos contra Enel tras corte de luz de agosto de 2024

Tras una extensa investigación y cruce de datos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), reformuló sus cargos contra Enel, por su responsabilidad en los cortes de luz de agosto del año pasado tras el paso de un temporal, específicamente por los efectos negativos sobre los electrodependientes.

En un comunicado, el organismo detalló que los tres cargos que fueron reformulados contra la empresa fueron: que la empresa eléctrica no habría entregado los equipos de respaldo requeridos a los pacientes electrodependientes registrados; segundo, que las llamadas de los tutores y familiares de electrodependientes no habrían sido atendidas; y tercero, que la empresa no habría priorizado el restablecimiento del servicio que la ley obliga para el domicilio declarado donde residen este tipo de pacientes.

En septiembre del año pasado, la SEC ya había formulado cargos contra la empresa, con los antecedentes que había en ese momento, vinculados a tres personas electrodependientes.

“La investigación que hemos llevado adelante nos ha permitido detectar situaciones que podrían configurar graves infracciones a la normativa vigente. Las empresas eléctricas tienen obligaciones que deben cumplir respecto de sus pacientes electrodependientes, como mantener un suministro continuo, priorizar la recuperación del servicio y disponer de canales de atención dedicados para evitar afectación a la salud de estas personas”, dijo la superintendenta Marta Cabezas.

El organismo, detectó que de las 2.925 llamadas no contestadas por ENEL, durante todo agosto 2024, 593 fueron realizadas por familiares de pacientes electrodependientes, y específico que tienen prioridad. Asimismo, hubo 33 clientes electrodependientes que llamaron de forma insistente, para avisar que estaban sin suministro, pese a que la compañía decía que había sido repuesto.

Otro aspecto que se profundizó, según precisó la SEC, es que Enel reconoció que cuenta con solo 436 equipos de respaldo para pacientes electrodependientes, los que se utilizan cuando se producen interrupciones del suministro, pero el problema es que en su registro oficial figuran 2.331 pacientes en esta condición.

Por último, el organismo sostuvo que todos estos antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.