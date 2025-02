Sectores económicos hacen el primer balance del impacto de corte extendido de luz

El masivo apagón que tuvo lugar este martes en el país, no solo generó problemas para que las personas regresaran a sus hogares, sino que como efecto colateral también impactó a varios sectores productivos.

Gastronomía

Uno de los principales afectados más inmediato es el sector gastronómico. El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, lo detalló así: “Para el sector gastronómico el tema del suministro eléctrico es sumamente complejo. Por una parte, todos los equipos de frío funcionan con electricidad y esto puede afectar enormemente las pérdidas en alimentos que puedan perder la cadena de frío. Muchas cocinas también funcionan con electricidad, hay algunos locales que tienen gas y esos a lo mejor van a operar mientras exista luz de día. También, los extractores de aire son equipos que funcionan con electricidad”.

El dirigente gremial aseveró que “lo que debe estar ocurriendo en este momento es que algunos pocos locales que tengan generadores o que tengan todavía suficiente luz y cocinas a gas, puedan estar funcionando, pero lo más probable es que si no se resuelve el tema pronto, los locales van a cerrar y esto evidentemente ocasiona pérdidas importantes”.

Otro efecto que está presente es que “con el corte de luz, de la magnitud que tenemos, han colapsado las redes de internet, las redes celulares y los POS de Transbank, de Getnet, de los medios de pago. Por lo tanto, este corte es un corte bastante grave, que va a tener un perjuicio importante no solo para el sector gastronómico, sino en general para todos los sectores económicos”.

Aerolíneas

Si bien desde Nuevo Pudahuel transmitieron que el funcionamiento del aeropuerto ha sido normal, mencionan que se han suspendido tres vuelos por razones de vencimiento de las horas de trabajo de la tripulación.

En tanto, desde Latam Airlines Group informaron que “debido a la interrupción del suministro eléctrico que afecta a una importante cantidad de localidades en Chile, algunos vuelos podrían verse afectados”.

Asimismo, manifestaron que “Latam lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera generar en el itinerario de sus pasajeros e indica que podrán cambiar la fecha o solicitar la devolución de los tickets de los vuelos cancelados”. Por todo esto, la empresa “recomienda a sus pasajeros revisar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto o en la sección mis viajes en latam.com”.

Telecomunicaciones

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, realizó un balance sobre el estado de las redes de comunicaciones en medio del corte de energía que comenzó a las 15:16 horas del martes. “Evidentemente hay ciertos grados de discontinuidad ocasional, pero el sistema de telecomunicaciones sigue funcionando. Esto depende de una serie de antenas que cuentan con respaldo mediante un sistema de generación. Sin embargo, si la falta de suministro eléctrico se prolonga, algunas de esas antenas podrían quedarse sin combustible, lo que podría generar inconvenientes. Por ahora, la red de telecomunicaciones opera razonablemente bien, considerando la magnitud de la interrupción”, explicó.

A través de su cuenta en X, Movistar señaló: “A raíz del corte de energía masivo, nuestro servicio móvil y fijo puede presentar interrupciones o intermitencias. Estamos monitoreando la evolución del Plan de Recuperación del suministro eléctrico y alineándonos a autoridades para recuperar nuestros servicios”.

Entel, por medio de una declaración pública sostuvo que “informamos que, debido al corte de suministro eléctrico, a lo largo del país, nuestra señal podría verse interrumpida en algunas zonas, tanto en nuestros servicios a consumidor como a empresas. Además, por la contingencia, nuestras tiendas por ahora se encuentran cerradas y el call center con algunos minutos de demora. Recomendamos a todos nuestros clientes privilegiar la comunicación por mensajería mientras dure esta contingencia, y hacer un uso responsable de la red”.

Desde Claro declinaron efectuar comentarios, aunque precisaron que por el momento mantienen una baja incidencia.

“Debido al importante corte eléctrico que afecta a gran parte del país, nuestro servicio de conexión podría verse afectado. Desde Wom recomendamos en este momento el uso de mensajería de texto (SMS) y esperamos que esta situación se resuelva en el menor tiempo posible”, dijo Wom Chile.

Pymes

El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, trasmitió el impacto que esto está generando en las pequeñas y medianas empresas, y en los emprendedores.

“El impacto de esta interrupción va mucho más allá de un simple inconveniente. Miles de personas ven afectado su bienestar, y con ellas, miles de negocios, especialmente aquellos que dependen del contacto directo con sus clientes. Para muchos comercios, el regreso de las vacaciones es una oportunidad clave para mejorar sus resultados en un mes que suele ser flojo”.

Para el dirigente gremial, “lo peor no es solo el daño inmediato: es la incertidumbre. No saber cuándo volverá el suministro deja a los negocios en un limbo, con inventarios perecibles en riesgo de perderse en cuestión de horas Cada minuto sin solución es dinero perdido y oportunidades que no volverán”.