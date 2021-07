Sernac denuncia a Felices y Forrados por infringir ley del consumidor

Una denuncia infraccional fue lo que interpuso el Sernac contra Felices y Forrados (FyF) el pasado 9 de junio ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes, por eventuales infracciones a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores (LPDC). La causa inició un par de semanas antes de que la empresa dejara de operar.

El escrito argumenta que FyF habría incurrido en prácticas tales como “(i) el suministro insuficiente y equívoco de información relevante para los consumidores, (ii) la disposición de información cuya corroboración no resulta verificable, (iii) la adopción de cláusulas que pretenden la renuncia anticipada de sus derechos, (iv) y la utilización de frases, piezas y/o prácticas publicitarias susceptibles de ocasionar error o engaño a los consumidores respecto de la indoneidad de sus servicios”.

El Servicio pide que se apliquen las máximas multas, en eventuales infracciones que el organismo enumeró en cinco artículos de la LPDC, que van entre 300 y 1.500 UTM.

El expediente

El expediente de 405 páginas contiene los resultados del informe final de la investigación que realizó la Subdirección de Fiscalización del Sernac, el cual, en su resumen ejecutivo, señala que “al analizar en detalle los cálculos de rentabilidad proporcionados por la empresa, se evidencia que las fórmulas empleadas son correctas en términos generales, pero existen imprecisiones en el inicio y cierre estadístico que alteran los resultados y que hacen que la rentabilidad difiera respecto de aquella que se obtendría realmente entre las fechas señaladas”.

El informe analizó algunas frases dichas por FyF. Una de ellas es la siguiente: “En los últimos 11 meses, desde la crisis social 17/10/2019… La rentabilidad obtenida por quienes siguen las recomendación es del 14,09%, en circunstancias que el fondo A de Provida rentó un 4,53% y el fondo E, un 3,46%”.

La denuncia, de 72 páginas, asegura que mediante esta frase el proveedor busca decir a los consumidores que todos aquellos usuarios que siguieron sus recomendaciones de cambios de fondos hechos en los últimos 11 meses, desde el “17 de octubre de 2019 (sin fijar fecha de término) habrían obtenido una rentabilidad mayor (correspondiente a ’14,09%’) a aquella obtenida por la estrategia por defecto pasiva dispuesta por el propio sistema de multifondos”.

Como no había una fecha de término para hacer ese cálculo, el Servicio ofició a Felices y Forrados. La empresa respondió que se hizo con fecha de cierre de 23 de septiembre de 2020, calculando el valor cuota en t+2, es decir, el 25 de septiembre.

El Sernac argumenta que en ese período las sugerencias de FyF no rentaron un 14,09%, sino que más bien rentó un 8,11% si el usuario que siguió las recomendaciones estaba en Provida, “es decir, al menos un 5,98% menos del informado en términos generales”. En el promedio de la industria fue del 7,98%. Todo ello se hizo según la metodología de cálculo que usa FyF. En todo caso, la denuncia aclara que esa cifra sí estuvo por sobre la rentabilidad del fondo A y E en igual período.

Así, el Sernac constató que en realidad el cálculo de las sugerencias de FyF no se hizo considerando 11 meses, sino más bien, desde junio de 2019 y hasta septiembre de 2020. En tanto, el cálculo de la rentabilidad del fondo A y E, se hizo con la otra fecha, por lo que se compararon períodos distintos para cada variable.

“Junto con informar una fecha equívoca de inicio y cierre de cálculo, incorpora injustificadamente aquella rentabilidad obtenida en un período anterior al contemplado en la frase, faltando con ello a la verdad”, afirma la denuncia.

En este caso, el Sernac también agrega que al analizar ese período (desde junio), solo corresponde al retorno de Provida, que fue el más alto del período, versus el promedio de la industria del 13,42%.

El Sernac argumenta en la denuncia que el proveedor no informa a los usuarios que quienes no están en Provida obtendrían una rentabilidad distinta. También dice que se omite información para que usuarios verifiquen “si lo ofrecido y publicitado puede o no verse reflejado en sus propios casos”.

Además, la denuncia dice que “el proveedor incurriría en prácticas publicitarias que inducen a error o engaño, ello mediante diversas frases dispuestas en su sitio web”. Y lo ejemplifica con esta frase: “Mínimas pérdidas y máximas ganancias: a) en el peor mes de 10 años diminuimos la máxima pérdida 4 veces; b) en un año calendario minimizaremos las pérdidas; c) en 10 años obtendremos una rentabilidad mejor a cualquier estrategia pasiva; d) la estrategia de FyF le ganará al fondo A en 8 cada 10 años”.

En un oficio, FyF argumentó que estos cálculos los hicieron con el método backtesting, “el cual implica simular con información histórica y la estrategia activa definida, cómo sería el desempeño del modelo si, durante el periodo de tiempo seleccionado, se hubieran efectuado las decisiones de cambio de fondo”.

Pero el Sernac señala que FyF no acompañó antecedentes que sustenten su efectividad, ni los supuestos usados, no pudiendo corroborar lo informado. Es más, dice que el proveedor hace una simulación en tiempo pasado de 10 años, pero FyF comenzó a funcionar a mediados de 2011, e inició actividades el 22 de febrero de 2012. Es decir, “la simulación en tiempo pasado se vuelve un hecho materialmente imposible de cuantificar”.

El expediente revela que se intentó notificar sobre esta denuncia a FyF, pero la búsqueda no tuvo éxito. Esto, porque concurrieron a la oficina de Nueva Tajamar 555, en Las Condes, dice el documento, “diligencia que no se llevó a efecto debido a que los requeridos se cambiaron de domicilio, desconociendo actual dirección, según lo manifestado por recepcionista que no se identifica”.