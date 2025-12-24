Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

Por motivo de la Navidad, una de las épocas de mayores compras en el año, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que está fiscalizando a los mall chinos a lo largo de Chile. El objetivo es monitorear el cumplimiento de la norma vigente en relación con las compras.

“Los funcionarios están verificando en terreno si los malls chinos informan correctamente los precios, si los productos están rotulados en idioma español y si indican cómo ejercer el derecho a la garantía legal en caso de que los productos vengan defectuosos”, explicó el Sernac en un comunicado.

Otro de los objetivos de la fiscalización es que los productos eléctricos que vendan tengan el sello de aprobación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile.

Pablo Vásquez R.

“Como Sernac estamos trabajando para resguardar los derechos de nuestras y nuestros consumidores, por lo que el llamado a las empresas es a cumplir con la ley, especialmente entregando información, comercializando productos de calidad y seguridad. En caso de cualquier problema, los proveedores siempre deben responder a los consumidores, al Sernac o ante la justicia”, dijo la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González.

Sobre las posibles sanciones en caso de incumplimientos a la Ley del Consumidor, el Sernac comentó que “en caso de detectar infracciones, y dependiendo de la gravedad, el Sernac podría tomar acciones, por ejemplo, interponiendo denuncias ante la justicia para que se apliquen las multas respectivas, las cuales pueden llegar hasta las 300 UTM por cada infracción, esto es, cerca de $21 millones”.