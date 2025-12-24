SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    El Servicio Nacional del Consumidor dijo que está en labores de fiscalización de la normativa en el contexto de la fiesta de Navidad.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Pablo Vásquez R.

    Por motivo de la Navidad, una de las épocas de mayores compras en el año, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que está fiscalizando a los mall chinos a lo largo de Chile. El objetivo es monitorear el cumplimiento de la norma vigente en relación con las compras.

    “Los funcionarios están verificando en terreno si los malls chinos informan correctamente los precios, si los productos están rotulados en idioma español y si indican cómo ejercer el derecho a la garantía legal en caso de que los productos vengan defectuosos”, explicó el Sernac en un comunicado.

    Otro de los objetivos de la fiscalización es que los productos eléctricos que vendan tengan el sello de aprobación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile.

    Pablo Vásquez R.

    “Como Sernac estamos trabajando para resguardar los derechos de nuestras y nuestros consumidores, por lo que el llamado a las empresas es a cumplir con la ley, especialmente entregando información, comercializando productos de calidad y seguridad. En caso de cualquier problema, los proveedores siempre deben responder a los consumidores, al Sernac o ante la justicia”, dijo la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González.

    Sobre las posibles sanciones en caso de incumplimientos a la Ley del Consumidor, el Sernac comentó que “en caso de detectar infracciones, y dependiendo de la gravedad, el Sernac podría tomar acciones, por ejemplo, interponiendo denuncias ante la justicia para que se apliquen las multas respectivas, las cuales pueden llegar hasta las 300 UTM por cada infracción, esto es, cerca de $21 millones”.

    Más sobre:ComercioNavidadSernacMall Chinos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Lo más leído

    1.
    Libro sobre pobreza en Chile muestra que casi el 60% de la reducción es por ingresos del trabajo

    Libro sobre pobreza en Chile muestra que casi el 60% de la reducción es por ingresos del trabajo

    2.
    Andrés Velasco en picada contra idea de Kast de eliminar contribuciones a primera vivienda: “Es una estupidez”, “es populismo puro”

    Andrés Velasco en picada contra idea de Kast de eliminar contribuciones a primera vivienda: “Es una estupidez”, “es populismo puro”

    3.
    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    4.
    Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

    Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

    5.
    Gobierno publica resolución que establece devolución de cobros excesivos en cuentas de la luz por error de Transelec

    Gobierno publica resolución que establece devolución de cobros excesivos en cuentas de la luz por error de Transelec

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año
    Chile

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    Juez destituido por el Senado: sumario en la Corte Suprema contra Diego Simpertigue “se sigue instruyendo”

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos
    Negocios

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    El impuesto oculto al matrimonio en Chile

    El dólar sigue a la baja y el Ipsa se modera tras alcanzar máximo historico en jornada marcada por la antesala de Navidad

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años