Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso una demanda colectiva en contra de la eléctrica CGE por las más de 200 interrupciones constantes y masivas del servicio eléctrico que afecta desde 2024 a los cerca de 5 mil residentes de la comuna de Mejillones.

El organismo sostuvo que las fallas en el suministro eléctrico por cortes prolongados, intermitencias, alzas y bajas de voltaje, han provocado diversos inconvenientes en la vida diaria de cientos de familias.

De hecho, indicó, en respuesta a un oficio del Sernac en enero de este año, CGE informó que solo en 2024 se registraron 122 cortes en la comuna.

En junio el Sernac ofició nuevamente a CGE y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para conocer acerca de las interrupciones ocurridas durante este año. La respuesta: 89 interrupciones del suministro eléctrico con 652 reclamos de personas afectadas.

Daños a artefactos eléctricos

Ante estos antecedentes el Sernac presentó la acción judicial por la no entrega continua de un servicio básico esencial para las familias, que no solo ha provocado la privación de electricidad, sino también diversos daños, incluyendo desperfectos en artefactos eléctricos.

Pero no solo eso, existirían daños directos a las personas electrodependientes, demoras injustificadas en la reposición y falta de información veraz y oportuna, añadió el organismo.

La demanda pretende las más altas multas que establece la ley, y el pago de las indemnizaciones de manera directa y automática, tanto por horas como por fracciones de tiempo.

El director regional del Sernac de Antofagasta, Fernando Sepúlveda, señaló que con esta demanda “buscamos una solución justa para las familias de Mejillones, la electricidad es un servicio esencial para desarrollar la vida en comunidad, y que hoy se ve afectada por una empresa que no responde frente a la altura de la responsabilidad que enfrenta”.

El organismo añadió que la Dirección Regional del Sernac en Antofagasta invitó a la empresa CGE a participar de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), con el objetivo de buscar una solución extrajudicial, pero la empresa no aceptó.